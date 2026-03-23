राजधानी के लोगों की बढ़ेगी कमाई, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की 5 बड़ी बातें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा. उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली के विकास को गति देगा. उन्होंने कहा कि ये बजट बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर हवा और हरी-भरी दिल्ली के सपने को पूरा करेगा.

रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली का बजट राजधानी के विकास को गति देने वाला होगा. फोटो- IANS

दिल्ली का इकॉनमिक सर्वे 2025-26 पेश हो चुका है. इस इकॉनमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 7.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट साबित होगा.

Delhi Economic Survey की 5 बड़ी बातें

1. अनुमान है कि साल 2025-26 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मौजूदा कीमतों पर करीब 13 लाख 27 हजार करोड़ रुपए पहुंचेगा. यह 2024-25 की तुलना में 9.42 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ है. इसी तरह प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग 5 लाख 31 हजार 610 रुपए अनुमानित है, जो पिछले साल से 7.92 प्रतिशत अधिक है. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब 2.5 गुना ज्यादा रहने का अनुमान है, जो शहर की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है.

2. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का दबदबा बना हुआ है. सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में इसका योगदान 86.32 प्रतिशत है. सर्विस सेक्टर के बाद उद्योग और कृ इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग आदि) का 12.88 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र (कृषि आदि) का महज 0.80 प्रतिशत योगदान है. सेवा क्षेत्र की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है.

3.सरकार ने राजस्व अधिशेष की परंपरा बरकरार रखी है. 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) में राजस्व अधिशेष 9,661.31 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 0.73 प्रतिशत है. कर संग्रह में पिछले साल की तुलना में 15.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है.

4. 2025-26 का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें से 59,300 करोड़ रुपए सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए. यह 2024-25 के बजट अनुमान (39,000 करोड़) से 20,300 करोड़ रुपए अधिक है. बजट आवंटन में परिवहन क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसे कुल आवंटन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा मिला. इसके बाद सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (17 प्रतिशत), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (15 प्रतिशत), शिक्षा (13 प्रतिशत) और स्वास्थ्य (12 प्रतिशत) क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है.

5. महंगाई के मोर्चे पर भी दिल्ली में दबाव दिखा है. औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 में 132.5 से बढ़कर 2025 में 139.4 हो गया, जो 4.9 प्रतिशत की वृद्धि है.

कुल मिलाकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है. सेवा क्षेत्र की अगुवाई, राजस्व अधिशेष और विकास परियोजनाओं पर फोकस से शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है. सरकार का लक्ष्य दिल्ली को और अधिक समृद्ध, समावेशी और वैश्विक स्तर का शहर बनाना है.

IANS Input

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