सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी मामले में दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी से नियामकीय दबाव बढ़ा

GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

बिजनेस

वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सेबी के डिस्क्लोजर नियमों में मौजूद संभावित ब्लाइंड स्पॉट पर गंभीर चिंता जताई है. यह टिप्पणी सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जानें पूरा मामला...

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 15, 2026, 03:04 PM IST

सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी मामले में दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी से नियामकीय दबाव बढ़ा

Delhi High Court

    वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सेबी के डिस्क्लोजर नियमों में मौजूद संभावित ब्लाइंड स्पॉट पर गंभीर चिंता जताई है. यह टिप्पणी सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जहां उनके कथित लंबित आपराधिक मामलों के गैर-प्रकटीकरण और कंपनी के शेयरों में असामान्य उतार-चढ़ाव को लेकर याचिका दायर की गई थी. फिलहाल नीतिका सूर्यवंशी को आपराधिक मामलों में अभी बेल पर मंजूरी मिल गई.

    अदालत ने सेबी को ट्रेडिंग पैटर्न, सीएफओ की भूमिका और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कड़े डिस्क्लोजर मानकों पर विचार करने का निर्देश दिया है. विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला सिर्फ नियमों की समीक्षा नहीं, बल्कि सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी की व्यक्तिगत साख और भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों की भी बड़ी परीक्षा बन सकता है.

    क्या है मामला?

    2 जनवरी 2026 के आदेश में अदालत ने सेबी से पूछा कि क्या मौजूदा नियम वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पूर्व कानूनी या पेशेवर इतिहास को निवेशकों से छुपाने की छूट देते हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा होना निवेशक संरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है. याचिका के अनुसार 2019 से 2025 के बीच सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी के कार्यकाल के दौरान कंपनी के शेयरों में 20 रुपए से 375 रुपए तक का तेज और असामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया और पुनर्नियुक्ति के बाद 80-88 रुपए तक गिरावट देखी गई. हालांकि कोर्ट ने बाजार हेरफेर का सीधा आरोप नहीं लगाया लेकिन इस पैटर्न को चिंताजनक बताया.

    अदालत को बताया गया कि सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी के खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मामले और आईसीएआई में पेशेवर शिकायतें लंबित हैं, जिनका कथित रूप से न तो नियुक्ति के समय और न ही बाद में निवेशकों को खुलासा किया गया.

    नियमों पर उठे सवाल

    हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि सेबी (एलओडीआर) नियमों में केवल वर्तमान कार्यकाल के मामलों के प्रकटीकरण की बाध्यता एक गंभीर नियामकीय कमी हो सकती है. कोर्ट ने कहा, 'निवेशक संरक्षण को तकनीकी खामियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता.'

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
    भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
    ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
    कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
    काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
    महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
    17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
    महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
    शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
    प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
