December Bank Holidays 2025: दिसंबर में कब-कब रहेंगे बैंक बंद? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर के तहत दिसंबर 2025 के लिए छुट्टियों का ऐलान किया है. जानें दिसंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक...

अगर आपको दिसंबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई काम कराना है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर दिसंबर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे. RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर के तहत दिसंबर 2025 के लिए 13 राज्यों से जुड़ी छुट्टियों का ऐलान किया है. ये अवकाश राज्यों के अनुसार अलग-अलग होंगे और क्षेत्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होंगे. इन राज्य-वार छुट्टियों के अलावा बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवारों को भी बंद रहेंगे.

दिसंबर में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं, जिनमें क्रिसमस, आदिवासी दिवस, गोवा मुक्ति दिवस और सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग जैसे क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं. इन छुट्टियों के कारण बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं इसलिए ग्राहकों और व्यवसायों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय लेन-देन की योजना उसी के अनुसार बनाएं.

दिसंबर में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट

1 दिसंबर (सोमवार): ईटानगर और कोहिमा में उद्घाटन दिवस/स्वदेशी आस्था दिवस पर बैंकों में अवकाश रहेगा.

3 दिसंबर (बुधवार): 16वीं शताब्दी के स्पेनिश जेसुइट मिशनरी के जीवन को सम्मान देने के लिए इस दिन प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाया जाता है. केवल पणजी में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

12 दिसंबर (शुक्रवार): पा तोगन नेंगमिनजा संगमा की पुण्यतिथि के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

18 दिसंबर (गुरुवार): यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

19 दिसंबर (शुक्रवार): इस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर पणजी में बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में बैंकिंग कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे.

20 दिसंबर (शनिवार) और 22 दिसंबर (सोमवार): सिक्किमी नववर्ष समारोह जिसमें लोसूंग या नामसूंग का त्योहार शामिल है. इसके कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे और बैंक कर्मचारी तीन दिनों के लिए आराम करेंगे. इसके अलावा 21 दिसंबर को रविवार है और उस दिन क्षेत्र के बैंक आमतौर पर बंद रहते हैं इसलिए सिक्किम में बैंक तीन दिनों तक बंद रहेंगे.

24 दिसंबर (बुधवार): क्रिसमस की पूर्व संध्या के कारण इस तिथि को आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.

25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस के अवसर पर देश भर के बैंक बंद रहेंगे.

26 दिसंबर (शुक्रवार): आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस समारोह के कारण बैंक बंद रहेंगे.

27 दिसंबर (शनिवार): कोहिमा में बैंक क्रिसमस के कारण बंद रहेंगे.

30 दिसंबर (मंगलवार): शिलांग में यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि के कारण बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर (बुधवार): आइजोल और इम्फाल में नए साल की पूर्व संध्या और इमोइनु इराटपा के कारण बैंक बंद रहेंगे.

