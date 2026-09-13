दिल्ली में घर खरीदने का शानदार मौका! 25% डिस्काउंट के साथ रेडी-टू-मूव फ्लैट, जानिए कब से होगी बुकिंग

DDA ने कर्मजीवी आवास योजना 2026 के तहत नरेला में 544 एक्स्ट्रा रेडी-टू-मूव फ्लैट्स पेश किए हैं. 25% छूट के साथ ऑनलाइन बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर शुरू होगी.

गणेश चतुर्थी के खास मौके पर दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक बेहतरीन मौका लेकर आया है. डीडीए ने अपनी कर्मजीवी आवास योजना 2026 के तहत 544 अतिरिक्त रेडी-टू-मूव-इन फ्लैट्स लॉन्च किए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में खरीदारों को 25% की सीधी छूट दी जा रही है.

यह योजना खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट सेक्टर के नौकरीपेशा लोगों और अपना काम-धंधा करने वाले पेशेवरों के लिए बनाई गई है. डीडीए के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के महज एक महीने के भीतर ही इस स्कीम के 60% से ज्यादा फ्लैट बिक चुके हैं.

1BHK और 2BHK फ्लैट्स की जानकारी

इस नए फेज में जो 544 एक्स्ट्रा फ्लैट्स जोड़े गए हैं, उनमें 1BHK फ्लैट्स की संख्या 256 और 2BHK फ्लैट्स की संख्या 288 है. ये सभी फ्लैट नरेला के पॉकेट 11 (सेक्टर A1-A4) में स्थित हैं और बिल्कुल तैयार हैं, यानी पैसा देते ही आप रहने जा सकते हैं.

शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी

नरेला की यह लोकेशन न सिर्फ हरी-भरी है, बल्कि यहां से आवाजाही भी बेहद आसान है. UER-1 महज 500 मीटर की दूरी पर, जीटी करनाल रोड सिर्फ 1.1 किलोमीटर दूर है. साथ ही प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी पर, नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 किलोमीटर के दायरे में, अपकमिंग एजुकेशन हब लगभग 5 किलोमीटर दूर है.

'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बुकिंग

इन 544 फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग 14 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है. डीडीए ने साफ कर दिया है कि फ्लैट्स का अलॉटमेंट 'पहले आओ, पहले पाओ' के नियम पर होगा यानी जो पहले ऑनलाइन बुकिंग पूरी कर लेगा, फ्लैट उसी का हो जाएगा.

योजना की खास बातें-

स्कीम का नाम- डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026

कुल नए फ्लैट्स- 544

डिस्काउंट- 25% की सीधी छूट

बुकिंग की तारीख- 14 सितंबर 2026 (दोपहर 12 बजे से)

अलॉटमेंट का तरीका- पहले आओ, पहले पाओ

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in या उनके पोर्टल eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तुरंत चाबी मिलने और 25% छूट के कारण त्योहारों के इस मौसम में लोगों के बीच इन फ्लैट्स को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है.

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