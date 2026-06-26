दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका! 10 लाख से कम में रेडी-टू-मूव फ्लैट, जानिए क्या है स्कीम और अंतिम तारीख

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देश की राजधानी दिल्ली में अपना खुद का घर चाहने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दो आकर्षक हाउसिंग स्कीम्स लेकर आया था. जिनकी अंतिम तारीख आ गई है.
अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में अपना खुद का आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आसमान छूती कीमतों की वजह से कदम पीछे खींच रहे थे, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए (DDA) इस समय दो शानदार हाउसिंग स्कीम्स चला रहा है, जो आपके इस सपने को सच कर सकती हैं.
डीडीए की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार, इन दोनों ही योजनाओं में आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2026 है. सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें फ्लैटों का अलॉटमेंट 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है. इसका मतलब है कि जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा, फ्लैट मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी. आपको इन दोनों स्कीम्स के बारे में बताते हैं.
इसी साल जनवरी में शुरू हुई इस योजना के तहत दिल्ली के नरेला और सिरसपुर इलाकों में फ्लैट्स दिए जा रहे हैं. सरकार इस स्कीम के तहत फ्लैट की तय कीमत पर पूरे 25% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है. नरेला में कुल 3,245 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हर वर्ग की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें हाई इनकम ग्रुप (HIG), मिडल इनकम ग्रुप (MIG), लो इनकम ग्रुप (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) यानी चारों कैटगरी शामिल हैं. इसके अलावा, सिरसपुर में भी 411 एलआईजी फ्लैट्स बिक्री के लिए मौजूद हैं.
इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 है. इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आपको डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल पर जाना होगा. वहां आपको 2,500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जो बाद में वापस नहीं मिलते. इसके बाद फ्लैट बुक करने के लिए आपको अपनी कैटगरी के हिसाब से बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन चुकाना होगा, जो इस प्रकार है-
यह स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो पूर्वी दिल्ली में रहना चाहते हैं. कड़कड़डूमा में व्यक्तिगत खरीदारों के लिए 2-BHK के कुल 741 फ्लैट्स निकाले गए हैं. इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इलाका दिल्ली के पहले ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यहां रहने वाले लोगों को शानदार रोड कनेक्टिविटी के साथ-साथ बिल्कुल नजदीक ही मेट्रो की बेहतरीन सुविधा मिलेगी.
टीओई की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रीमियम प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआती बुकिंग राशि 4 लाख रुपये तय की गई है. भुगतान के नियम के अनुसार, खरीदार को फ्लैट की कुल कीमत का 75% हिस्सा पहले देना होगा, जबकि बाकी बचा हुआ 25% हिस्सा फ्लैट का कब्जा मिलने के समय चुकाना होगा. इसके लिए भी अंतिम तारीख 30 जून, 2026 ही है.
इन दोनों योजनाओं में से किसी में भी अप्लाई करने के लिए आपको डीडीए के ऑफिशियल आवास पोर्टल पर विजिट करना होगा. वहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग अमाउंट का भुगतान करें. चूंकि फ्लैट सीमित हैं और अलॉटमेंट पहले आने वाले को पहले मिलने के नियम पर है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अप्लाई कर देना ही समझदारी होगी.