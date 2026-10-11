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10 रेस्टोरेंट, 11 बार, 930 सीटों वाला थिएटर... लग्जरी सुविधाओं से लैस होकर मुंबई पहुंचा कॉर्डेलिया स्काई क्रूज

कॉर्डेलिया स्काई क्रूज में 1000 से अधिक केबिन हैं. इसके अलावा 10 रेस्टोरेंट, 11 बार और 2 स्विमिंग पूल भी बनाए गए है. क्रूज पर सभी लग्जरी सुविधाएं हैं. क्रूज पर समंदर की लहरों के बीच छुट्टियां मना सकते हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Oct 11, 2026, 08:02 AM IST

10 रेस्टोरेंट, 11 बार, 930 सीटों वाला थिएटर... लग्जरी सुविधाओं से लैस होकर मुंबई पहुंचा कॉर्डेलिया स्काई क्रूज

क्रेज पर सभी लग्जरी सुविधाएं हैं

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  • मुंबई पहुंचा 2,404 यात्रियों की क्षमता वाला क्रूज जहाज
  • 23 अक्टूबर से शुरू हो सकता है क्रूज का संचालन 
  • क्रूज में 930 सीटों वाला थिएटर भी बनाया गया है

भारत में समुद्री पर्यटन यानी क्रूज टूरिज्म को विस्तार देने की दिशा में कॉर्डेलिया क्रूज ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी का दूसरा जहाज 'कॉर्डेलिया स्काई'  मुंबई पहुंच चुका है. इससे यात्रियों को क्रूज हॉलिडे के अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है. कंपनी ऐसे समय में अपनी क्षमता बढ़ा रही है, जब इसकी पैरेंट कंपनी वॉटरवेज लीजर टूरिज्म ने सितंबर तिमाही में मुनाफे कमाया. 

कितनी है कॉर्डेलिया स्काई की क्षमता? 

कॉर्डेलिया स्काई की क्षमता एक बार में करीब 2,404 यात्रियों को ले जाने की है. जहाज की लंबाई लगभग 848 फीट और ग्रॉस टनेज 77,104 है. इसमें 12 डेक हैं. क्रूज में यात्रियों के लिए खाना, एंटरटेनमेंट, फिटनेस और आराम से जुड़ी तमाम लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

क्या-क्या हैं क्रूज में सुविधाएं?

जहाज पर भारतीय क्षेत्रीय व्यंजनों के अलावा इटैलियन और जापानी खाने का आनंद भी यात्री उठा सकेंगे. रेस्तरां, कैफे, बार और लाउंज के साथ यात्रियों को समुद्र के नजारे के बीच खाने का अनुभव मिलेगा. मनोरंजन के लिए स्विमिंग पूल, हॉट टब, फिटनेस सेंटर, स्पा, गेमिंग लाउंज और लाइव शो के लिए थिएटर जैसी सुविधाएं क्रूज में गई हैं.

इस जहाज पर 1,000 से ज्यादा केबिन हैं. साथ ही 10 रेस्टोरेंट, 11 बार, 2 स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट के लिए 930 सीटों वाला थिएटर, 1 स्पोर्ट्स कोर्ट, एक स्पा, बच्चों और टीनएजर्स के लिए खास जोन भी बनाए गए हैं. 

कब से शुरू होगा संचालन?

कंपनी के मुताबिक, कॉर्डेलिया स्काई का संचालन 23 अक्टूबर 2026 से शुरू करने की योजना है. नए जहाज के जुड़ने से कंपनी की कुल क्षमता में वृद्धि होगी.

5 साल में दूसरे जहाज तक पहुंचा सफर

कॉर्डेलिया क्रूज ने लगभग पांच साल पहले अपने पहले जहाज 'कॉर्डेलिया एम्प्रेस' के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की थी. अब दूसरे जहाज को शामिल करना कंपनी की विस्तार रणनीति का अहम हिस्सा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कारोबार की बढ़ोतरी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कंपनी नए जहाज में सीटों और केबिन की मांग कितनी बनाए रख पाती है, टिकट की कीमतें कैसी रहती हैं और संचालन लागत को किस तरह नियंत्रित करती है.

घाटे से मुनाफे में लौटी पैरेंट कंपनी

कॉर्डेलिया क्रूज का संचालन करने वाली वॉटरवेज लीजर टूरिज्म ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 58.49 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया. एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 8.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इस दौरान परिचालन से राजस्व लगभग 31% बढ़कर 132.9 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल 101.5 करोड़ रुपये था.

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