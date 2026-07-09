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बिजनेस

ईरान-US तनाव के बीच क्रूड ऑयल में उछाल, क्या अब महंगे होंगे पेट्रोल-डीजल? जानें आज के रेट

कच्चे तेल की कीमत में अचानक आई तेजी ने एक बार फिर वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और WTI फ्यूचर्स में लगभग 6% का भारी उछाल दर्ज किया गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 09, 2026, 10:12 AM IST

ईरान-US तनाव के बीच क्रूड ऑयल में उछाल, क्या अब महंगे होंगे पेट्रोल-डीजल? जानें आज के रेट

पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट (Image Source- IANS)

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  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की तेजी आई 
  • ब्रेंट क्रूड $78.66 और WTI क्रूड $74.65 प्रति बैरल पर पहुंच गया 
  • होर्मुज से तेल सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया है
  • 85% कच्चा तेल आयात करने के कारण भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा

मिडिल ईस्ट के माहौल में अचानक आए बदलावों के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक बार फिर भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और राजनीतिक गतिरोध के कारण बुधवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया. इस तेजी ने दुनिया भर के उभरते बाजारों के साथ-साथ भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की स्थिति

अमेरिकी बयानों के बाद तेल बाजारों में घबराहट का माहौल बन गया. बुधवार (8 जुलाई 2026) को वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.58 डॉलर या 6.09% की भारी बढ़त के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह, अमेरिकी बेंचमार्क U.S. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 4.22 डॉलर या 6% की तेजी के साथ 74.65 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ.

दोनों ही बेंचमार्क 23 जून के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. इस अचानक आई तेजी से भारत में आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मिलने वाली संभावित राहत की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जो हाल के दिनों में कच्चे तेल की नरमी को देखकर लगाई जा रही थीं.

क्यों अचानक भड़की कच्चे तेल की आग?

कच्चे तेल की कीमतों में आए इस उछाल के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान है. तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो समिट के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम खत्म होने का ऐलान कर दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "मेरे हिसाब से यह सीजफायर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है. जून के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसे देखते हुए अब ईरान से बातचीत करना महज समय की बर्बादी है."

ट्रंप के इस सख्त रुख के बाद दुनिया भर के तेल व्यापारियों और रणनीतिकारों में यह डर पैदा हो गया है कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ सकता है. सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है, जो दुनिया का सबसे प्रमुख तेल परिवहन मार्ग है. अगर इस मार्ग से तेल की सप्लाई बाधित होती है, तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा सकता है. इसी आशंका ने रातों-रात कीमतों को बढ़ा दिया.

भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट-

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 मई के बाद से स्थिर बनी हुई हैं. आखिरी बार सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. वर्तमान में देश के प्रमुख शहरों में कीमतें इस प्रकार हैं-

शहर पेट्रोल की कीमत (रुपये/लीटर) डीजल की कीमत (रुपये/लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
मुंबई 111.21 97.83
कोलकाता 113.51 99.82
चेन्नई 107.77 99.55
तिरुवनंतपुरम 115.49 104.40
पटना 113.35 99.36
पुणे 111.52 98.15
लेह 109.81 97.92
अहमदाबाद 101.70 97.84

 

भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा इसका असर? 

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. इसलिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली छोटी सी हलचल का भी भारतीय अर्थव्यवस्था और तेल कंपनियों पर सीधा और गहरा असर पड़ता है. आयात महंगा होने से देश का चालू खाता घाटा बढ़ता है और भारतीय रुपये पर दबाव आता है.

अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती रहीं और लंबे समय तक 80 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी रहीं, तो तेल कंपनियों को मजबूरन आम जनता पर बोझ डालना पड़ेगा. इसके परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है.

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