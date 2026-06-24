गूगल, व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब-माइक्रोसॉफ्ट तक, दुनिया की दिग्गज कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथों में, देखें पूरी लिस्ट

मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम में कुणाल शाह के शामिल होने से वैश्विक टेक जगत में भारतीय टैलेंट का दबदबा एक बार फिर साबित हो गया है.

क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम में शामिल

भारतीय मूल के लीडर्स सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं

एआई, फिनटेक, गेमिंग जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय टैलेंट का भरोसा लगातार बढ़ रहा

इस वैश्विक सफलता में भारत के प्रीमियर संस्थानों का बड़ा हाथ

ग्लोबल टेक और कॉरपोरेट जगत में भारत के हुनर का डंका हमेशा से बजता आया है और अब इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. भारत के जाने-माने फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड (CRED) के फाउंडर कुणाल शाह अब सोशल मीडिया दिग्गज मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम का हिस्सा बन गए हैं, जहां वे कंपनी के बड़े मैसेजिंग वर्टिकल की जिम्मेदारी संभालेंगे.

इस बड़ी कामयाबी के साथ कुणाल शाह अब दुनिया के उन गिने-चुने दिग्गजों की कतार में आ खड़े हुए हैं, जो अरबों की आबादी और खरबों डॉलर के मार्केट कैप वाली कंपनियों को दिशा देते हैं. उनकी यह नियुक्ति साफ बताती है कि वैश्विक स्तर पर रणनीतिक सोच और डिजिटल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टैलेंट पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है.

सिलिकॉन वैली से लेकर लग्जरी ब्रांड्स तक का सफर

देखा जाए तो कुणाल शाह से पहले भी कई भारतीय चेहरों ने दुनिया की सबसे रईस और ताकतवर कंपनियों की कमान संभालकर अपनी काबिलियत साबित की है. इस सिलसिले की मजबूत शुरुआत सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे दिग्गजों ने की थी. नडेला ने जहां माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में लाकर खड़ा किया, वहीं सुंदर पिचाई ने गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया.

एडोब-आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं भारतीय

इनके अलावा एडोब के शांतनु नारायण और आईबीएम के अरविंद कृष्णा जैसे नाम सालों से ग्लोबल लीडरशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारतीयों का यह दबदबा सिर्फ सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है. आज बैंकिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल, हेल्थकेयर और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी भारतीय मूल के लीडर्स टॉप पोजिशन पर बैठे हैं.

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा

उदाहरण के लिए, अजय बंगा इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं. वहीं, फैशन की दुनिया के सबसे महंगे और मशहूर लग्जरी ब्रांड (Chanel) की ग्लोबल सीईओ लीना नायर हैं. चिप डिजाइनिंग और डेटा सेंटर की दुनिया में जयश्री उल्लाल एक बड़ा नाम हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में निकेश अरोड़ा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रेवती अद्वैती जैसी हस्तियां ग्लोबल लेवल पर फैसले ले रही हैं.

हालिया नियुक्तियां और बढ़ता दायरा

हाल के समय में ग्लोबल लीडरशिप के इस ट्रेंड में और तेजी आई है. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस और एंथ्रोपिक के राहुल पाटिल जैसे दिग्गजों के बाद अब मेटा में कुणाल शाह और माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग में आशा शर्मा जैसी नियुक्तियां यह साबित करती हैं कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक और गेमिंग जैसे भविष्य के सेक्टरों में भी भारतीयों की पकड़ मजबूत हो रही है.

आईआईटी और भारतीय टैलेंट का ग्लोबल इम्पैक्ट

इस कामयाबी के पीछे भारत के प्रीमियर शिक्षण संस्थानों, खासकर आईआईटी का बहुत बड़ा योगदान है. आंकड़ों पर नजर डालें तो आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट बताती है कि संस्थान के करीब 54 फीसदी पूर्व छात्र इस समय भारत से बाहर अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं. इनमें से एक हजार से ज्यादा पूर्व छात्र तो ग्लोबल कंपनियों में सीईओ, सीटीओ या बोर्ड मेंबर्स जैसी अहम भूमिकाओं में हैं.

एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक, आईआईटी की कठिन प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced) के टॉप 100 रैंकर्स में से करीब 62% छात्र आगे की पढ़ाई या करियर के लिए विदेश चले जाते हैं. आगे चलकर इनमें से एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, डीन या रिसर्च हेड बनता है. साफ है कि भारत में तैयार होने वाला यह टैलेंट आज पूरी दुनिया के तकनीकी और आर्थिक ढांचे को बदलने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है.