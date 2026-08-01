200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

बिजनेस
देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों की ओर से की गई इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये रह गई है.
अगस्त महीने का पहला दिन आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है. देश की तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस के दामों की समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. आज यानी 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में काफी अच्छी-खासी कटौती कर दी गई है.
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अगर आप रेस्टोरेंट, ढाबा, हलवाई या कोई छोटा-मोटा खाने-पीने का व्यापार चलाते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब को राहत पहुंचाने वाली है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा घोषित नई दरें आज से ही देश भर में लागू कर दी गई हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 200 रुपये तक घटा दिए गए हैं. दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 202 रुपये सस्ता हो गया है. इस ताजा कटौती के बाद दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,728 रुपये हो गई है.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राहत का दायरा और बड़ा है. यहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की भारी कटौती हुई है, जिसके बाद अब यह 2,872.50 रुपये का मिलेगा.
Prices of 19 kg commercial LPG cylinders have been reduced by Rs 209 in Kolkata and Rs 202 in Delhi today. With this revision, a 19 kg commercial cylinder will cost Rs 2,872.50 in Kolkata starting today. There is no change in the prices of domestic LPG cylinders: Sources pic.twitter.com/N754OIBURK— ANI (@ANI) August 1, 2026
गौर करने वाली बात यह है कि यह राहत पहली बार नहीं मिली है. इससे पहले जुलाई महीने की शुरुआत में भी कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया था. जुलाई में भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 183 रुपये से अधिक की कटौती की गई थी.
तुलना करें तो जुलाई में दिल्ली में यह सिलेंडर 2,930 रुपये और कोलकाता में 3,081.50 रुपये का मिल रहा था. लगातार दूसरे महीने हुई इस बड़ी कटौती से व्यापारिक वर्ग को महंगाई के मोर्चे पर काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
जहां एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए लगातार खुशखबरी आ रही है, वहीं आम लोगो को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. तेल कंपनियों ने घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले सामान्य LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है यानी घरेलू सिलेंडर के दाम पहले की तरह ही बने रहेंगे.
कमर्शियल गैस के दाम घटने से बाजार में बाहर खाना-पीना थोड़ा किफायती हो सकता है. होटल, कैफे और छोटे खान-पान के दुकानदारों की इनपुट कॉस्ट कम होगी, जिससे त्योहारों के इस सीजन में आम जनता को भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.
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