FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

आज का मौसम 1 अगस्त: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

आज का मौसम 1 अगस्त: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों की ओर से की गई इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये रह गई है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 01, 2026, 07:53 AM IST

200 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपके शहर में अब कितनी है कीमत

एलपीजी सिलेंडर के घटे दाम (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से ज्यादा की बड़ी कटौती
  • दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 202 रुपये सस्ता होकर 2,728 रुपये का हो गया
  • कोलकाता में 209 रुपये की छूट के बाद 2,872.50 रुपये का हो गया है
  • इससे पहले जुलाई में भी कमर्शियल गैस के दाम में 183 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई थी

अगस्त महीने का पहला दिन आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है. देश की तेल विपणन कंपनियों ने रसोई गैस के दामों की समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. आज यानी 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में काफी अच्छी-खासी कटौती कर दी गई है. 

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

अगर आप रेस्टोरेंट, ढाबा, हलवाई या कोई छोटा-मोटा खाने-पीने का व्यापार चलाते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब को राहत पहुंचाने वाली है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा घोषित नई दरें आज से ही देश भर में लागू कर दी गई हैं.

कितना सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर?

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 200 रुपये तक घटा दिए गए हैं. दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 202 रुपये सस्ता हो गया है. इस ताजा कटौती के बाद दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,728 रुपये हो गई है.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राहत का दायरा और बड़ा है. यहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की भारी कटौती हुई है, जिसके बाद अब यह 2,872.50 रुपये का मिलेगा.

 

जुलाई के बाद अगस्त में भी राहत

गौर करने वाली बात यह है कि यह राहत पहली बार नहीं मिली है. इससे पहले जुलाई महीने की शुरुआत में भी कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया था. जुलाई में भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 183 रुपये से अधिक की कटौती की गई थी.

तुलना करें तो जुलाई में दिल्ली में यह सिलेंडर 2,930 रुपये और कोलकाता में 3,081.50 रुपये का मिल रहा था. लगातार दूसरे महीने हुई इस बड़ी कटौती से व्यापारिक वर्ग को महंगाई के मोर्चे पर काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

घरेलू रसोई गैस का क्या है हाल?

जहां एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए लगातार खुशखबरी आ रही है, वहीं आम लोगो को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. तेल कंपनियों ने घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले सामान्य LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है यानी घरेलू सिलेंडर के दाम पहले की तरह ही बने रहेंगे.

कारोबारियों पर क्या पड़ेगा असर?

कमर्शियल गैस के दाम घटने से बाजार में बाहर खाना-पीना थोड़ा किफायती हो सकता है. होटल, कैफे और छोटे खान-पान के दुकानदारों की इनपुट कॉस्ट कम होगी, जिससे त्योहारों के इस सीजन में आम जनता को भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें- सैलरी नहीं, अब 'साइलेंट इंक्रीमेंट' का दौर! जानिए कंपनियां 2026 में कर्मचारियों को किस नए तरीके से खुश कर रही हैं?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement