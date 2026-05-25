Opinion: भारत के लिए बड़ी नसीहत है चीन का 'घोस्ट टाउन' संकट

भारतीय GDP और रोजगार में रियल एस्टेट का योगदान बहुत बड़ा है. सरकार और नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे रियल एस्टेट को भारत की विकास यात्रा का एक सुरक्षित 'इंजन' बनाए रखें, न कि इसे सट्टेबाजी और ओवर-प्राइसिंग का ऐसा 'टाइम बम' बनने दें जो आगे चलकर पूरी अर्थव्यवस्था को ही उड़ा दे.

चीन का यह संकट भारत के लिए एक बड़ा 'वेक-अप कॉल' है. भारत को सबसे पहले 'ओवर-सप्लाई' और सिर्फ अमीरों के लिए घर बनाने की जिद से बचना होगा.

पड़ोसी देश चीन का हाउसिंग सेक्टर पिछले कई वर्षों से गंभीर बदहाली से गुजर रहा है. यह संकट भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिए बड़ी चेतावनी है. चीन ने जो गलतियां कीं, उनसे सीखकर भारत समय रहते अपने हालात को ख़राब होने से बचा सकता है.

भारत के हाउसिंग सेक्टर के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ा संकट 'किफायती मकानों' का है. आजकल रियल्टी डेवलपर्स का पूरा ध्यान केवल 'हाई-मार्जिन' प्रोजेक्ट्स पर ही है. बड़े-बड़े आलीशान अपार्टमेंट, विला, गेटेड कम्युनिटीज और चमचमाते क्लब हाउस वाले प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई है, जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को पूरी तरह उनके हाल पर या सरकारी योजनाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है.

नतीजा यह है कि देश के महानगरों में अब रहने के लिए घर खरीदने वाले असली ग्राहक कम हो रहे हैं. मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, सूरत, जयपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों में आम खरीदार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं. बाजार में केवल प्रीमियम और लग्जरी घरों की ही मांग दिख रही है. सच तो यह है कि ये आलीशान घर रहने के लिए कम और निवेश (Investment) के लिए ज्यादा खरीदे जा रहे हैं.

आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है. मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनकर तैयार खड़ी हैं, लेकिन खरीदार नदारद हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों में कम लागत के कारण मकान बिक तो रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार भी अपेक्षित नहीं है.

भारतीय हाउसिंग मार्केट का मिजाज कितनी तेजी से बदला है, इसे इस कड़वे सच से समझा जा सकता है:

साल 2018 में 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले किफायती घरों की बाजार हिस्सेदारी 52% थी, जो अब घटकर महज 17% रह गई है. इसके विपरीत, 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के लग्जरी मकानों की बिक्री में 170% का उछाल आया है. बिल्डरों को लगता है कि आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन चुनिंदा लोगों की तनख्वाह तेजी से बढ़ी है, सिर्फ उन्हीं की जेब से पैसा निकाला जा सकता है.

ताश के पत्तों की तरह बिखरा चीन का रियल एस्टेट बाज़ार

ठीक ऐसे ही हालात पड़ोसी देश चीन में आज से 5 साल पहले थे. चीन की जीडीपी में वहां के रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान लगभग 30% तक था. लेकिन 'एवरग्रैंड ग्रुप' के एक डिफॉल्ट ने पूरे सेक्टर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया. आज 5 साल बाद भी चीन में लाखों अपार्टमेंट अधूरे पड़े हैं, कीमतें औंधे मुंह गिर चुकी हैं और रियल एस्टेट चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है.

इस बर्बादी की पटकथा 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान लिखी गई थी. तब चीनी सरकार ने रियल एस्टेट को अंधाधुंध बढ़ावा दिया. डेवलपर्स ने बैंकों से सस्ता कर्ज लेकर जमीनों के बड़े-बड़े टुकड़े खरीदे और 'प्री-सेल मॉडल'पर घर बेचना शुरू किया. यानी, जमीन पर अभी ईंट भी नहीं रखी गई थी और खरीदारों से पूरा पैसा वसूल लिया गया.

देखते ही देखते चीन के 70 प्रमुख शहरों में कीमतें आसमान छूने लगीं. आम जनता ने अपनी जीवनभर की कमाई रियल एस्टेट में झोंक दी. नतीजा यह हुआ कि सप्लाई मांग से कई गुना ज्यादा हो गई. आज चीन में करोड़ों अपार्टमेंट खाली पड़े हैं और पूरे के पूरे नए शहर 'घोस्ट सिटी' में तब्दील हो चुके हैं.

चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी 'चाइना एवरग्रैंड' का कर्ज बढ़ते-बढ़ते 300 बिलियन डॉलर (करीब 25 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो गया, जिसके बाद वह दिवालिया हो गई. दूसरे नंबर की दिग्गज कंपनी 'कंट्री गार्डन' भी डिफॉल्ट की कगार पर है. इसके अलावा काइसा ग्रुप , फंतासिया, सिनिक और मॉडर्न लैंड जैसी दिग्गज कंपनियां मंदी की इस आग में स्वाहा हो चुकी हैं. इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगानेवाले करोड़ों आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई डूब चुकी है.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीनी हाउसिंग सेक्टर की यह बदहाली 2030 तक खिंच सकती है.

चीन का यह संकट भारत के लिए एक बड़ा 'वेक-अप कॉल' है. भारत को सबसे पहले 'ओवर-सप्लाई' और सिर्फ अमीरों के लिए घर बनाने की जिद से बचना होगा. बाजार को संतुलित रखने के लिए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

राहत की बात यह है कि भारत सरकार ने 'रेरा ' (RERA) जैसी मजबूत संस्था बनाकर हाउसिंग लॉबी और बिल्डरों की मनमानी पर काफी हद तक लगाम कसी है. अब भारत में नए नियमों के मुताबिक, किसी भी बिल्डर को ग्राहकों से लिए गए धन का 70% हिस्सा उसी प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में रखना अनिवार्य है, ताकि पैसे का डायवर्जन न हो सके.

भारतीय GDP और रोजगार में रियल एस्टेट का योगदान बहुत बड़ा है. सरकार और नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे रियल एस्टेट को भारत की विकास यात्रा का एक सुरक्षित 'इंजन' बनाए रखें, न कि इसे सट्टेबाजी और ओवर-प्राइसिंग का ऐसा 'टाइम बम' बनने दें जो आगे चलकर पूरी अर्थव्यवस्था को ही उड़ा दे. ड्रैगन का संकट अभी टला नहीं है, और भारत के लिए इससे बेहतर सीखने का मौका दूसरा नहीं हो सकता.