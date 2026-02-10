FacebookTwitterYoutubeInstagram
ASP अनुज चौधरी को HC से बड़ी राहत, FIR पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद HC दी गई थी चुनौती. | अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिली, व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला, धमकी में करोड़ों रुपये की मांग की गई, रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस ने रणवीर की सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी

Homeबिजनेस

बिजनेस

Cheque Bounce Rule: चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!

देशभर में हर साल हजारों चेक डिसऑनर के केस दर्ज होते हैं. राजपाल यादव का केस ने एक बार फिर चेक डिसऑनर से जुड़े कानून और सावधानियों पर ध्यान खींचा है. 

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 06:34 PM IST

Cheque Bounce Rule: चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव इन इन दिनों भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं. डिजिटल पेमेंट के दौर में जहां UPI और इंटरनेट बैंकिंग ने लेन-देन को आसान बना दिया है, वहीं चेक से भुगतान से जुड़े विवाद अब भी सामने आ रहे हैं. दरअसल, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव हाल ही में एक पुराने चेक बाउंस मामले में कानूनी मुश्किलों में फंस गए, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा. यह मामला एक फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जो समय के साथ लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया. इस घटना ने एक बार फिर चेक डिसऑनर से जुड़े कानून और सावधानियों पर ध्यान खींचा है. 

दरअसल, राजपाल यादव का मामला कोई इकलौता उदाहरण नहीं है. देशभर में हर साल हजारों चेक डिसऑनर के केस दर्ज होते हैं. बैंकिंग नियमों के मुताबिक, जब कोई बैंक किसी चेक की रकम देने से मना कर देता है तो उसे चेक डिसऑनर कहा जाता है. अगर यह अकाउंट में पैसे न होने की वजह से होता है, तो आम भाषा में इसे चेक बाउंस भी कहते हैं. 

डिसऑनर की सबसे आम वजह अकाउंट में पैसों की कमी

चेक एक अहम कानूनी दस्तावेज होता है. यह न सिर्फ भुगतान का सबूत देता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, छोटी-सी लापरवाही भी बड़े कानूनी संकट में बदल सकती है. चेक डिसऑनर की सबसे आम वजह अकाउंट में पैसों की कमी है. इसके अलावा गलत तारीख, नाम की गलती, साइन का मैच न होना, पुराना या पोस्ट डेटेड चेक समय से पहले जमा करना भी कारण बन सकता है. अगर जारी करने वाला बैंक को पहले ही भुगतान रोकने का निर्देश दे दे या अकाउंट बंद हो, तब भी चेक डिसऑनर हो जाता है. 

जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है

कानून के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 चेक डिसऑनर को अपराध मानती है. यह मामला अर्ध-आपराधिक होता है, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है. जैसे, चेक किसी कानूनी देनदारी को चुकाने के लिए दिया गया हो, तय समय में बैंक में लगाया गया हो और डिसऑनर के बाद 30 दिनों के भीतर लीगल नोटिस भेजा गया हो. नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होता, तभी अपराध बनता है. ब्लैंक चेक देना भी जोखिम भरा हो सकता है. अगर किसी ने साइन किया हुआ खाली चेक दिया और वह बाद में भरकर बाउंस हो गया, तो जारी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें: PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल

कोर्ट एक तय प्रक्रिया का पालन करती है

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक डिसऑनर के मामलों में कोर्ट एक तय प्रक्रिया का पालन करती है. सबसे पहला कदम शिकायत दर्ज कराने का होता है. अगर चेक बाउंस होने के बाद भेजा गया लीगल नोटिस आरोपी को मिल जाता है और 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता, तो शिकायतकर्ता को एक महीने के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर करना होता है. इस दौरान डिसऑनर हुआ चेक, बैंक का रिटर्न मेमो और जरूरी दस्तावेज पेश किए जाते हैं. इसके बाद शिकायतकर्ता को शपथ पर बयान देना होता है. कोर्ट में वह अपने दावे से जुड़े तथ्य रखता है और हलफनामा भी दाखिल करता है.  मजिस्ट्रेट अगर शुरुआती जांच में मामला सही पाता है, तो आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया जाता है. समन मिलने के बाद आरोपी की कोर्ट में मौजूदगी जरूरी हो जाती है. तय तारीख पर हाजिर न होने पर कोर्ट कड़ा रुख अपना सकती है और वारंट भी जारी किया जा सकता है. पेश होने पर आरोपी को जमानत लेनी होती है ताकि वह आगे की सुनवाई में शामिल हो सके.  मामले के दौरान कोर्ट आरोपी को अंतरिम राहत के तौर पर शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकती है. कानून के अनुसार यह रकम चेक की कुल राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकती है. 

आरोपी को उनसे जिरह करने का पूरा मौका दिया जाता है

इसके बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि वह आरोप स्वीकार करता है या उसका विरोध करता है. अगर आरोपी गलती मान लेता है तो कोर्ट तुरंत सजा पर फैसला सुना सकती है. वहीं, आरोप से इनकार करने पर मामला आगे सबूतों की सुनवाई में जाता है. सबूतों के चरण में पहले शिकायतकर्ता अपने दस्तावेज और गवाह पेश करता है. आरोपी को उनसे जिरह करने का पूरा मौका दिया जाता है. इसके बाद अदालत आरोपी से भी उसका पक्ष जानती है और उसे अपने बचाव में सबूत या गवाह लाने की अनुमति देती है. सभी गवाहियों के बाद मामला अंतिम बहस के लिए तय होता है. दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क रखते हैं और उच्च अदालतों के फैसलों का हवाला देते हैं. बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रखती है और तय तारीख पर या तो आरोपी को बरी करती है या दोषी पाए जाने पर सजा सुनाती है. 

चेक की वैधता और सही जानकारी जरूर जांचनी चाहिए

बैंकिंग सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि, चेक देने से पहले अकाउंट बैलेंस, चेक की वैधता और सही जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. अगर चेक खो जाए या चोरी हो जाए, तो तुरंत पुलिस और बैंक को सूचना देना जरूरी है. राजपाल यादव का मामला इस बात की याद दिलाता है कि डिजिटल जमाने में भी चेक से जुड़े नियमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. सही जानकारी और सावधानी ही ऐसे कानूनी झंझट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है. 

Advertisement
