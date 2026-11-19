केंद्र सरकार ने PUC सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं. नए नियमों के तहत गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड, उम्र और कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तय की गई है. जानें डिटेल्स...

PUC Certificate Validity New Rule: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पहले की तरह एक जैसी नहीं होगी. केंद्र सरकार ने PUC सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं. नए नियमों के तहत गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड, उम्र और कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तय की गई है. इससे BS-6 मानकों वाली गाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इनके PUC सर्टिफिकेट पहले के मुकाबले ज्यादा समय तक वैलिड रहेंगे.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में 16वां संशोधन करते हुए ये बदलाव किए हैं. इसमें BS-6 मानकों का पालन करने वाली प्राइवेट और कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग-अलग वैलिडिटी पीरियड तय किया गया है. वहीं BS-1, BS-2, BS-3 और BS-4 वाहनों के लिए भी PUC सर्टिफिकेट की वैधता स्पष्ट की गई है.

BS-6 प्राइवेट गाड़ियों के लिए क्या हैं नए नियम?

नए नियमों के तहत BS-6 मानकों का पालन करने वाली नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को उनकी उम्र के हिसाब से PUC सर्टिफिकेट मिलेगा. इसमें गाड़ी के पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख को आधार बनाया जाएगा.

6 साल तक पुरानी गाड़ियां: अगर आपकी BS-6 निजी गाड़ी 6 साल तक पुरानी है तो उसका PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहेगा.

अगर आपकी BS-6 निजी गाड़ी 6 साल तक पुरानी है तो उसका PUC सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहेगा. 6 साल से ज्यादा और 10 साल तक पुरानी गाड़ियां: ऐसी गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा.

ऐसी गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा. 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां: इन गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने होगी और इसे हर छह महीने में इसे रिन्यू कराना पड़ेगा.

BS-6 कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए कितनी होगी वैलिडिटी?

कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए सरकार ने अलग नियम बनाए हैं. BS-6 मानकों का पालन करने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इस तरह होगी

6 साल तक पुरानी गाड़ियां: PUC सर्टिफिकेट 2 साल तक वैलिड रहेगा.

PUC सर्टिफिकेट 2 साल तक वैलिड रहेगा. 6 साल से ज्यादा और 10 साल तक पुरानी गाड़ियां: सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा.

सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा. 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां: इनका PUC सर्टिफिकेट हर 6 महीने में रिन्यू कराना होगा.

प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों तरह की BS-6 गाड़ियों के लिए उम्र के आधार पर वैलिडिटी तय की गई है. फर्क सिर्फ इतना है कि 6 साल तक पुरानी प्राइवेट गाड़ियों का सर्टिफिकेट 3 साल और कॉमर्शियल गाड़ियों का 2 साल तक वैलिड रहेगा.





BS-1, BS-2, BS-3 और BS-4 गाड़ियों के लिए क्या नियम हैं?

सरकार ने पुराने एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों के लिए भी PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तय की है. इसके तहत BS-1, BS-2 और BS-3 मानकों का पालन करने वाली गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट सिर्फ 3 महीने तक वैलिड रहेगा. वहीं BS-4 मानकों वाली गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने होगी. ऐसे में पुराने एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों के मालिकों को BS-6 गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा बार PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा.

PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराया तो क्या होगा?

नए नोटिफिकेशन में PUC सर्टिफिकेट के रिन्यूअल को लेकर भी नियम साफ किए गए हैं. इसके मुताबिक, अगर कोई वाहन मालिक मौजूदा सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से 10 दिन पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन करता है तो नए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से शुरू होगी. वहीं, अगर कोई वाहन मालिक सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन करता है तो नए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रिन्यूअल की तारीख से शुरू होगी.

मौजूदा PUC सर्टिफिकेट पर कब से लागू होंगे नए नियम?

सरकार ने साफ किया है कि नए नियम लागू होने के बाद पहले से जारी PUC सर्टिफिकेट पर बदली हुई वैलिडिटी का नियम उनके पहले रिन्यूअल के समय लागू होगा. ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे. यह संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में किया गया है. नियमों के मुताबिक, हर वाहन के पास संबंधित राज्य सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी का जारी या रिन्यू किया गया वैलिड PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है.