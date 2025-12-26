FacebookTwitterYoutubeInstagram
गोवा नाइट क्लब अग्नि कांडः कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ाई आरोपी लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी | बांग्लादेश में दीपू दास की लिंचिंग मामले में 6 और गिरफ्तार, 4 आरोपियों ने कबूला जुर्म | बांग्लादेश की हालत पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान- अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा गलत, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए

बिजनेस

Air Purifier पर जीएसटी घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार ने दिल्ली HC में बताई अपनी बेबसी

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि ऐसा करने से बवाल मच सकता है. इसके पीछे कौन है और क्या साजिश है? यह जानना जरूरी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 26, 2025, 04:33 PM IST

Air Purifier पर जीएसटी घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार ने दिल्ली HC में बताई अपनी बेबसी

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) की डिमांड बढ़ गई है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर पर GST रेट 18% से घटाकर 5% करने की मांग की जा रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में जीएसटी दर कम करने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जहां केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि GST का फैसला केंद्र ही हाथों में नहीं होता, बल्कि जीएसटी काउंसिल सभी राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद इस पर अपना निर्णय लेती है.

सरकार ने कहा कि पहले हम यह जानना चाहते हैं कि याचिका में की गई मांगों के पीछे कौन है? इससे किसको फायदा होने वाला है? हम इस याचिका को अभी जनहित याचिका नहीं मान सकते. इसके बाद जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया.

18% जीएसटी खत्म कराने के पीछ कौन?

केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि ऐसा करने से बवाल मच सकता है. इसके पीछे कौन है और क्या साजिश है यह जानना जरूरी है. क्योंकि यह सोची-समझी जनहित याचिका लग रही है. एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना करना की याचिका ‘मनगढ़ंत’ लग रही है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी.

ASG एन वेंकटरमन ने कोर्ट को बतयाा कि इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हाई लेवल पर चर्चा हुई थी. सरकार जनहित याचिकाओं को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसे रिप्रेजेंटेशन में बदला जा सकता है तो ठीक है. वरना इनको चुनौती देने के लिए सरकार को एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया जाए. हम जानना चाहते हैं कि इस जनहित याचिका के पीछे कौन है?

