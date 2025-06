महीने की 85 हजार की सैलरी के बाद भी क्या आप हर महीने पैसों को लेकर स्ट्रगल करते हैं? क्या कोई बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी सामने दिखते ही आपके हाथ-पैर फूलने लगते हैं तो आपको अभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है. CA नितिन कौशिक ने उन गलतियों को हाईलाइट किया है जिनकी वजह से आप अपनी सैलरी को महंगाई की भेंट चढ़ा रहे हैं.

नितिन कौशिक ने पॉइंट आउट किया कि कई लोग अच्छा कमाने के बाद भी अपने पैसों को इनवेस्ट नहीं करते. अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं,SIP नहीं करते, इंश्योरेंस नहीं लेते और न ही कोई इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जिन्हें या तो पता नहीं होता कि क्या करना है या फिर वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को टाल रहे होते हैं. इससे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है. उन्होंने तीन तरीके बताए जिनसे स्थिति को सुधारा जा सकता है.

Earning ₹85K/Month But Still Financially Vulnerable? Here’s the Harsh Truth !



This is the mindset trap many fall into 👇



💸 Earning well — ₹85,000/month

🏦 ₹6 Lakhs just sitting idle in savings account (earning barely 3%)

🛑 No SIPs

🛑 No insurance

🛑 No emergency fund



