BYD की Ti7 SUV को लेकर नीदरलैंड की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी बिक्री को यूरोपियन यूनियन में रोक दिया है, जानें इस केस से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब...

BYD Ti7 SUV BAN: चीन की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD को अपनी एक SUV के डिजाइन को लेकर कानूनी झटका लगा है. कंपनी की Ti7 SUV को लेकर नीदरलैंड की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के मुताबिक, BYD की यह SUV जगुआर लैंड रोवर (JLR) की पॉपुलर Defender SUV के रजिस्टर्ड यूरोपियन डिजाइन से मिलती-जुलती है और उसके डिजाइन अधिकारों का उल्लंघन करती है. इस फैसले के बाद BYD की यूरोपियन यूनियन में Ti7 SUV की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. लेकिन ब्रिटेन में इस SUV की लॉन्चिंग और जनवरी 2027 से शुरू होने वाली कस्टमर डिलीवरी पर इस शुरुआती आदेश का असर नहीं पड़ेगा.

1. BYD की Ti7 SUV पर रोक क्यों लगाई गई?

यह पूरा मामला SUV के डिजाइन को लेकर है. जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने आरोप लगाया था कि BYD की Ti7 SUV उसके लैंड रोवर डिफेंडर के रजिस्टर्ड यूरोपियन डिजाइन की नकल करती है. इस मामले की सुनवाई नीदरलैंड के हेग स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई. 20 नवंबर 2026 को अदालत ने अपने शुरुआती फैसले में माना कि BYD Ti7 का डिजाइन JLR के रजिस्टर्ड EU डिजाइन का उल्लंघन करता है.

कोर्ट के मुताबिक, दोनों गाड़ियों के डिजाइन में कुछ अंतर जरूर हैं, लेकिन Ti7 का ओवरऑल लुक डिफेंडर जैसा ही इंप्रेशन देता है. ऐसे में सिर्फ हेडलाइट, ग्रिल, बंपर या दूसरी छोटी-मोटी डिजाइन डिटेल्स में बदलाव करने से उल्लंघन की बात खत्म नहीं होती.

2. कोर्ट को Ti7 और Defender के डिजाइन में क्या समानताएं मिलीं?

कोर्ट ने दोनों एसयूवी के डिजाइन की तुलना करते हुए कई ऐसे एलिमेंट्स की पहचान की, जो उन्हें एक-दूसरे से काफी मिलता-जुलता बनाते हैं. इनमें गाड़ियों की बॉक्सी बॉडी, अपराइट विंडो, फ्लैट रूफलाइन और रीयर माउंटेड स्पेयर व्हील शामिल हैं. BYD ने अपनी SUV में हेडलाइट्स, ग्रिल, बंपर लेआउट, बोनट, विंडोज और व्हील आर्च जैसी चीजों में बदलाव किए थे. लेकिन कोर्ट का मानना है कि ये अंतर इतने बड़े नहीं हैं कि दोनों गाड़ियों का ओवरऑल डिजाइन अलग नजर आए.

3. JLR ने किस डिजाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर केस किया था?

JLR ने मौजूदा डिफेंडर की कॉपी होने का सीधा दावा करने के बजाय अपने पुराने रजिस्टर्ड EU डिजाइन का सहारा लिया. JLR ने साल 2018 में ही डिफेंडर से जुड़े अपने एक यूरोपियन डिजाइन को रजिस्टर कराया था. इसके बाद मौजूदा जनरेशन के डिफेंडर ने साल 2019 में पब्लिक डेब्यू किया. कंपनी का तर्क था कि BYD की Ti7 उसके उस रजिस्टर्ड डिजाइन के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसे उसने पहले ही कानूनी सुरक्षा दिला रखी थी. अदालत ने शुरुआती सुनवाई में JLR के इस तर्क को स्वीकार किया और माना कि Ti7 से उस रजिस्टर्ड डिजाइन का उल्लंघन हो रहा है.

4. यूरोप में BYD की Ti7 SUV पर किस तरह की रोक लगी है?

कोर्ट का आदेश सिर्फ SUV को बेचने तक सीमित नहीं है. इसके तहत BYD की संबंधित यूरोपियन कंपनियों को यूरोपियन यूनियन में Ti7 से जुड़ी कई व्यावसायिक गतिविधियां रोकनी होंगी. इसमें SUV को इंपोर्ट करना, उसका प्रोडक्शन करना, बिक्री के लिए पेश करना, बेचना, स्टोर करना, डिलीवर करना और किसी भी दूसरे तरीके से उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करना शामिल है. यह आदेश BYD की यूरोप में मौजूद संबंधित सब्सिडियरी कंपनियों पर लागू होगा. लेकिन BYD की ब्रिटिश कंपनी को इस आदेश से बाहर रखा गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने के एक हफ्ते बाद से इस प्रतिबंध को लागू करने का निर्देश दिया है.

5. BYD ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो कितना जुर्माना लगेगा?

कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन करने पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी भी तय की है. इसके मुताबिक, नियमों का पालन नहीं करने पर BYD की संबंधित कंपनियों को हर दिन या दिन के किसी हिस्से के लिए 1 लाख यूरो यानी करीब करीब 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा JLR के पास यह विकल्प भी होगा कि वह हर उल्लंघन के लिए 25,000 यूरो की पेनल्टी का दावा करे. हालांकि, इस जुर्माने की कुल सीमा 1 करोड़ यूरो यानी करीब 101 करोड़ रुपये तय की गई है.