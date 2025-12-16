FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

आंत्रप्रेन्योर नहीं, अब को-प्रेन्योर चलाएंगे बिजनेस... पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा इंडिया का ये कॉन्सेप्ट

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के शोधकर्ताओं ने झारखंड के मुड़मा मेला से ‘को-प्रेन्योरशिप’ का वैश्विक मॉडल पेश किया है. पति-पत्नी के साथ बिजनेस करने की यह अवधारणा अब दुनिया भर में पढ़ाई जाएगी.

राजा राम

Dec 16, 2025, 10:01 PM IST

आंत्रप्रेन्योर नहीं, अब को-प्रेन्योर चलाएंगे बिजनेस... पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा इंडिया का ये कॉन्सेप्ट

सांकेतिक तस्वीर 

अब तक बिजनेस की दुनिया में ‘आंत्रप्रेन्योरशिप’ यानी अकेले उद्यमी की बात होती थी, लेकिन झारखंड के एक पारंपरिक आदिवासी मेले से निकला एक भारतीय कॉन्सेप्ट अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (CUJ) के प्रोफेसर और रिसर्चर की टीम ने ‘को-प्रेन्योरशिप’ की एक पूरी रूपरेखा पेश की है, जिसे अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में दुनिया भर में पढ़ाया जाएगा. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (CUJ) के प्रोफेसर डॉ. नितेश भाटिया और रिसर्चर डॉ. कनया महांति ने बिजनेस की दुनिया को एक नया नजरिया दिया है. 

बिजनेस चलाने की अवधारणा को पहली बार पूरी तरह परिभाषित किया

उन्होंने झारखंड के विश्व प्रसिद्ध 'मुड़मा मेला' से प्रेरित होकर ‘को-प्रेन्योरशिप’ यानी पति-पत्नी द्वारा साथ मिलकर बिजनेस चलाने की अवधारणा को पहली बार पूरी तरह परिभाषित किया है. यह कॉन्सेप्ट अब ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन का हिस्सा बनने जा रहा है. को-प्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ साथ में कारोबार करना नहीं है, बल्कि इसमें काम का बंटवारा, निर्णय लेने की प्रक्रिया, लीडरशिप, जेंडर रोल, वर्क-लाइफ बैलेंस और आपसी समझ जैसे कई पहलू शामिल हैं. रिसर्च में यह साफ हुआ कि झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में यह मॉडल पिछले सौ साल से ज्यादा समय से व्यवहार में मौजूद है, लेकिन इसे कभी अकादमिक रूप में पहचान नहीं मिली थी. 

पारंपरिक उत्पाद मिलकर बनाते और बेचते हैं

डॉ. भाटिया और डॉ. महांति ने झारखंड के रांची के पास स्थित मुड़मा गांव में लगने वाले पारंपरिक दो दिवसीय आदिवासी मेले ‘मुड़मा मेला’ का गहन अध्ययन किया. यह मेला ओड़ांव (Oraon) और मुंडा (Munda) जनजातियों के बीच दोस्ती और आपसी सहयोग का प्रतीक माना जाता है. यहां बड़ी संख्या में ऐसे दंपति देखने को मिलते हैं जो खेती, हस्तशिल्प, कृषि उपकरण, बर्तन, शिकार से जुड़े औजार और पारंपरिक उत्पाद मिलकर बनाते और बेचते हैं. 

वैश्विक मंच पर ले जाने की एक बड़ी उपलब्धि

इस शोध में गुणात्मक पद्धति अपनाई गई और ग्रामीण को-प्रेन्योर व महिला उद्यमियों से गहन बातचीत की गई. NVivo जैसे आधुनिक रिसर्च सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा का विश्लेषण किया गया. अध्ययन में सामने आया कि इन उद्यमियों की सफलता का आधार उनकी पारंपरिक स्किल, आत्मनिर्भरता, क्वालिटी प्रोडक्ट और ग्राहकों का भरोसा है. रिसर्च के निष्कर्ष बताते हैं कि को-प्रेन्योरशिप मॉडल न सिर्फ बिजनेस को मजबूत करता है, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते, काम और निजी जीवन के संतुलन और महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त बनाता है. इसके अलावा यह मॉडल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नए लोन और फंडिंग पॉलिसी बनाने में भी मददगार हो सकता है. डॉ. भाटिया और डॉ. महांति के यह शोध Springer जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और अब इसे शिक्षा जगत में एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के तौर पर अपनाया जा रहा है. यह भारत के ग्रामीण ज्ञान और परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

