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बिजनेस

ससुराल के सपोर्ट से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 1790 करोड़ की कंपनी; इस कपल ने सिर्फ 6 साल में बनाया करोड़ों का साम्राज्य

Business Success Story: आज हम एक ऐसे कपल के बारे में बताएंगे कि जिसे निजी समस्या हुई, तो उन्होंने करोड़ों की कंपनी बना दी. लोगों की तरह उन्होंने निजी समस्या को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसके बारे में पूरी रिसर्च की और फिर अपना स्टार्टअप का प्लान बनाया.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 16, 2026, 05:04 PM IST

ससुराल के सपोर्ट से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 1790 करोड़ की कंपनी; इस कपल ने सिर्फ 6 साल में बनाया करोड़ों का साम्राज्य

business success story (Photo AI) 

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अक्सर लोगों को कुछ समस्या होती है, तो वो उसे सही करते हैं या पीछे हट जाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे कपल के बारे में बताएंगे कि जिसे निजी समस्या हुई, तो उन्होंने करोड़ों की कंपनी बना दी. लोगों की तरह उन्होंने  निजी समस्या को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसके बारे में पूरी रिसर्च की और फिर अपना स्टार्टअप का प्लान बनाया. एक बहू होने के नाते उन्हें पति और ससुराल का पूरा सपोर्ट मिला, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 6 सालों में अपने कारोबार को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 

ससुराल के सपोर्ट से शुरू किया बिजनेस

कोलकाता के रहने वाली अनीषा अग्रवाल ने अपने पति के साथ मिलकर स्टार्टअप किया था. उनके पति मारवाड़ी परिवार से आते हैं और वो पहले ही अपना बिजनेस चलाते थे. लेकिन एक बार अनीषा को निजी समस्या का सामना करना पड़ा. उन्हें भारत में इंटरनेशनल क्वालिटी वाले स्किनकेयर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे थे. इसी समस्या से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था. 

हालांकि, अनीषा के एक बहू थी,जो सबसे बड़ी चुनौती बन सकती थी. लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया. अनीषा के स्टार्टअप में उनके ससुराल वालों का अहम योगदान रहा है. अनीषा बताती हैं कि जब उन्हें भारत में इंटरनेशनल क्वालिटी वाले स्किनकेयर प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, तो जब कोई विदेश जाता था, तो वो उसे लंबी-चौड़ी लिस्ट दे देती थीं. लेकिन फिर ससुराल वालों ने प्रेरित किया और पति का पूरा साथ मिला, तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था. 

कब शुरू किया अपना बिजनेस?

अनीषा ने अपने पति सुयश के साथ मिलकर साल 2018 में डॉट एंड की (dot and key) नाम से स्किनकेयर स्टार्टअप शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने सनस्क्रीन, हैंड क्रीम और स्किन समस्याओं को दूर करने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस रखा था. हालांकि, कस्टम मोल्ड्स और आकर्षक पेस्टल पैकेजिंग वाली स्‍ट्रैटेजी  सुपरहिट हुई. हालांकि, इस कपल ने इन-हाउस रिसर्च, कड़े परीक्षण और अपने अनुभवों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए. उन्होंने मार्केटिंग स्‍ट्रैटेजी में परफॉरमेंस मार्केटिंग और कम्युनिटी-बिल्डिंग शानदार रखी. 

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनीषा और सुयश के स्टार्टअप डॉट एंड की ग्रोथ देकर साल 2021 में नायका ब्रांड ने 44.5 करोड़ में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसका उन्हें काफी बंपर फायदा हुआ. हालांकि, आज उनकी कंपनी का रेवेन्यू 1790 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 

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