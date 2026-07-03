गूगल पर नहीं था पिता के बिजनेस का नाम, बेटे ने बदलकर बना दी 1000 करोड़ की कंपनी; एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था आइडिया

आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसके पिता ने उनका कारोबार में शामिल होने के लिए तीन कंडीशन रख दी थी. हालांकि, बेटे ने भी उनकी सभी शर्ते मान ली है और कड़ी मेहनत की.

अक्सर बिजनेसमैन पिता अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो उनका कारोबार संभाले. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसके पिता ने उनका कारोबार में शामिल होने के लिए तीन कंडीशन रख दी थी. हालांकि, बेटे ने भी उनकी सभी शर्ते मान ली है और कड़ी मेहनत की. बिजनेस होने के बाद भी पिता ने अपने बेटे से नौकरी का इंटरव्यू पास करने की शर्त रख दी थी. वहीं, बेटे ने अपने पिता को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की और नौकरी के तैयारी की और नौकरी का ऑफर मिलने के बाद उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाला और फिर कारोबार का नाम बदलने के लिए अपने पिता से लड़ाई की और आज उसे करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

नौकरी का ऑफर छोड़ संभाला पिता का बिजनेस

पंजाब के रहने वाले चंडीगढ़ के रहने वाले सिमरप्रीत सिंह का जन्म 1990 में हुआ था. उनके जन्म से पहले उनका फैमिली बिजनेस था. यूट्यूब चैनल Josh Talks पर बात करते हुए सिमरप्रीत सिंह बताया कि इंजीनियरिंग कर रहा था. उन्हें सिर्फ ये पता था कि उनके पिता बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन किस चीज का बिजनेस, ये उन्हें नहीं पता था. हालांकि, उसके बाद उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो मैं तीन कंडीशन देता हूं. पहली कंडीशन, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी. दूसरी कंडीशन, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई, तो वो जितनी भी सैलरी ऑफर करेंगे, उससे 20 प्रतिशत कम सीटीसी मैं ऑफर दूंगा. तीसरी कंडीशन, तुम बिल्कुल निचले स्तर पर कंपनी ज्वाइन करोगे और जीरो लेवल से अपना करियर बनाओगे.

एपीजे अब्दुल कलाम से मिली प्रेरणा

साल 2011 में सिमरप्रीत सिंह ने ऑन कैंपस एक कंपनी में इंटरव्यू पास कर लिया था. इस दौरान कॉलेज में उनकी मुलाकात एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात हुई और इस दौरान उनकी बातों ने सिमरप्रीज को प्रेरणा दी और वो फिर कारोबार के लिए तैयार थे. उसके बाद वो अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए. उनके पिता के बिजनेस का नाम एमटेक था. लेकिन गूगल पर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता से कहा और कहा कि कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा. करीब 1-2 साल तक उन्होंने अपने पिता से लड़ाई की और नाम बदलने की जिद कर दी.

उसके बाद उनके पिता मान गए और सिमरप्रीत के पिता नाम हार्टेक सिंह था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपने पिता के नाम पर रख दिया. फिर उन्होंने साल 2012 में एमटेक कंपनी का नाम बदलकर Hartek Solar रख दिया. उसके बाद सिमर ने Hartek Group को पावर सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले ब्रांड के तौर पर खड़ा कर दिया है. HARTEK को पावर सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की टॉप EPC कंपनियों में से एक बनाने में अहम भूमिका निभाई.

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

सिमरप्रीत सिंह ने यूट्यूब चैनल Josh Talks पर बताया कि 2026 में उनकी Hartek ग्रुप का सालाना रेवेन्यू 1000 से अधिक का है. इतना ही नहीं, आज Hartek फाउंडेशन भी चल रहा है, जिसमें उनकी कंपनी लोगों की मदद भी करती है.

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