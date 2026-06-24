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टैक्सी से घर चलाता था पति, आज पत्नी ने खड़ा कर दिया 40,006 करोड़ का बिजनेस, 21 देशों में फैला है कारोबार

फोर्ब्स के इंडियन बिलेनियर्स लिस्ट में रेणुका जगतियानी 53वें स्थान पर हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 40 हजार करोड़ से भी ज्यादा है. बिजनेस में आने के बाद से उन्होंने लगातार ऊंचाइयों को छुआ है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 24, 2026, 11:30 AM IST

टैक्सी से घर चलाता था पति, आज पत्नी ने खड़ा कर दिया 40,006 करोड़ का बिजनेस, 21 देशों में फैला है कारोबार

टैक्सी से घर चलाता था पति, आज पत्नी ने खड़ा कर दिया 40,006 करोड़ का बिजनेस

(Credit Image AI)

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फोर्ब्स की इंडियन बिलेनियर्स लिस्ट में शामिल रेणुका जगतियानी एक ऐसा नाम है, जिसने फर्श से अर्श तक की दूरी तय की है. इसमें रेणुका जगतियानी के पति ने बड़ा साथ दिया है. कभी टैक्सी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन बिजनेस की शुरुआत कर आज उन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में अपना नाम कमा लिया है. आज उनकी पहचान लैंडमार्क ग्रुप के सीईओ के रूप में होती है. लाइफस्टाइल से लेकर मैक्स जैसे कपड़ों के ब्रांड रेणुका जगतियानी के हैं. इसी के साथ उनकी नेटवर्थ 40006 करोड़ से भी ज्यादा की है. हालांकि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है. रेणुका अपने 3 बच्चों के साथ दुबई में रहकर अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं. आइए जानते हैं कैसे टैक्सी से करोड़ों की कार में चलने का सफर तय किया...

टैक्सी चलाने से लेकर बेचे खिलौने

रेणुका जगतियानी के पति मिकी जगतियानी अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे. यहां वे टैक्सी चलाते थे, लेकिन अचानक माता पिता की मौत हो गई. अकेले पड़ने की वजह से उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा और भाई के पास बहरीन चले गये. यहां उनके भाई खिलौनों की दुकान चलाते थे. कुछ समय तक मिकी जगतियानी ने भाई का हाथ बटाया. इसके बाद अपनी खिलौनों की दुकान खोल ली. धीरे धीरे कर उन्हें खिलौनों का धंधा जमने लगा और 1 दुकान से खिलौनों की 10 दुकान तक पहुंच गये. 

1973 में रखी लैंडमार्क ग्रुप की स्थापना

लैंडमार्क ग्रुप की स्थापना रेणुका के पति मिकी जगतियानी ने आज से 53 साल पहले 1973 में की थी. उन्होंने इस कंपनी के अंदर रिटेल से लेकर सर्विस का काम शुरू किया. धीरे धीरे उनकी कंपनी ने रफ्तार पकड़ी, जिसके बाद वे बेहरनी से दुबई आ गये. इसके बाद पति का साथ निभाने के लिए रेणुका ने 1993 में इस ग्रुप का ज्वाइंन कर लिया. पति पत्नी ने मिलकर इस ग्रुप में कई कपड़े के ब्रांड शामिल करने से लेकर रिटेल बिजनेस खड़ा कर दिया. 

रेणुका ने कंपनी में निभाई अहम भूमिका

रेणुका जगतियानी ने 1993 में लैंडमार्क ग्रुप को ज्वाइंन कर लिया. इसके बाद उन्होंने कंपनी कॉर्पोरेट रणनीति में अहम भूमिका निभाई. देखते ही देखते लैंडमार्क ग्रुप मैक्स से लेकर लाइफस्टाइल समेत कई दूसरे ब्रांड को डवलप कर अलग अलग देशों में अपनी रिटेल चैन शुरू कर दी. रेणुका ने कई ब्रांड और कांसेप्‍ट तैयार किये. इसी के बल पर उनकी कंपनी की नेटवर्थ 40,006 से भी ज्यादा की पहुंच गई है. हालांकि उनके पति मिकी जगतियानी का निधन हो चुका है. अब यह सारा बिजनेस और कंपनी अपने बच्चों के साथ मिलकर देखती हैं. 

21 से भी ज्यादा देशों में फैला कारोबार, बच्चे निभाते हैं मां का साथ

लैंडमार्क ग्रुप का कारोबार भारत समेत दुनिया के 21 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है. इसका मैन कार्यालय दुबई में हैं, जहां से इस कंपनी को रन किया जा रहा है. वहीं इस ग्रुप में अब 50 हजार से भी ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, इनके दुनिया भर में करीब 2200 स्टोर्स स्थित हैं.  रेणुका जगतियानी ने ग्रुप को दिन दोगुनी तेजी से बढ़ाया है. अब उनके तीन बच्चे आरती, निशा और राहुल बिजनेस में अपनी मां रेणुका का साथ दे रहे हैं. यह ग्रुप अब होटल के कारोबार में भी तेजी से बढ़ रहा है. 

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