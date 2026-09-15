FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Business Idea: रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी कमाई, शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस और हर महीने कमाएं 10-20 हजार

Business Idea: रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी कमाई, शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस और हर महीने कमाएं 10-20 हजार

किराना दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक, 50-50 रुपये जोड़कर शुरू किया बिजनेस; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

किराना दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक, 50-50 रुपये जोड़कर शुरू किया बिजनेस; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

JEE के बाद UPSC-RPSC में भी हुए फेल, 3.6 लाख की नौकरी से शुरू हुआ करियर, आज उठा रहे 60 लाख का मोटा पैकेज

JEE के बाद UPSC-RPSC में भी हुए फेल, 3.6 लाख की नौकरी से शुरू हुआ करियर, आज उठा रहे 60 लाख का मोटा पैकेज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

किराना दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक, 50-50 रुपये जोड़कर शुरू किया बिजनेस; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा है, जिसने 50-50 रुपये जोड़कर बिजनेस शुरू किया था. इतना ही नहीं, कारोबार करने से पहले उन्होंने किराना दुकान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक काम भी किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 15, 2026, 05:35 PM IST

किराना दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक, 50-50 रुपये जोड़कर शुरू किया बिजनेस; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

business success story (Photo AI) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए काफी ज्यादा पैसा होना चाहिए. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिजनेस के लिए आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक, हौसला और कभी न हार मानने की सोच होनी चाहिए. आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा है, जिसने 50-50 रुपये जोड़कर बिजनेस शुरू किया था. इतना ही नहीं, कारोबार करने से पहले उन्होंने किराना दुकान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक काम भी किया है. लेकिन आज उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 

किराना दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग तक

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सपनावत गांव के रहने वाले राजीव कुमार गुप्ता ने 5वीं क्लास से ही पढ़ाई के साथ-साथ किराना दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था. उनके बेटे तनुज गुप्ता ने लोकल 18 को बताया कि राजीव गुप्ता दुकान पर काम करते थे और रोज 50-50 रुपये भी जोड़ते थे. लेकिन कुछ समय बाद वो शहर आ गए और वहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना शुरू किया. उन्होंने खुद ही कूलर असेंबल किए और खुद दी सर्विस भी की. हालांकि, उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो इसी फील्ड में आगे कारोबार करेंगे. 

25 हजार से की थी बिजनेस की शुरुआत

तनुज ने बताया कि साल 1992 में राजीव गुप्ता 25000 रुपये से अपना कारोबार स्टार्ट किया. उन्होंने थर्मोकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की. उसके बाद साल 2006 में कंपनी को रजिस्टर भी करवा लिया था. इस कंपनी में कूलर, वॉशिंग मशीन और पंखे समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं. अब उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स की फील्ड पर काम कर रही है और साथ ही पूरे भारत में सप्लाई पर फोकस कर रही है. 

हालांकि, तनुज ने ये भी बताया है कि जब उनके पिता किराना दुकान पर काम करते थे, तो रोजाना 50-50 रुपये बिजनेस केलिए जोड़ते थे. राजीन गुप्ता के लिए सफलता बिल्कुल भी आसान नहीं रही है. राजीव के बाद उनके बेटे तनुज गुप्ता और तुषार गुप्ता कंपनी के निदेशक हैं.

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

रिपोर्ट्स के अनुसार, थर्मोकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड कंपनी का सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपये है. राजीव के साथ अब उनके बेटे कंपनी को संभाल रहे हैं और वो अब पूरे भारत में अपने कंपनी पहुंचाना चाहते हैं. राजीव की इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलता है. उन्होंने दुनिया को बताया है कि करोड़ों की कंपनी बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा मायने नहीं रखता है, बल्कि हौसला सबसे ज्यादा जरूरी है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement