'दुश्मन मुल्क' पाकिस्तान से लौटकर शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 600 करोड़ की कंपनी

आज भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है. लेकिन एक समय ऐसा था, जब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे. भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1947 में आजादी के बाद बंटवारा हो गया था. तभी एक पाकिस्तान से भारत आकर बिजनेस स्टार्ट करता है और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

आज भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है. लेकिन एक समय ऐसा था, जब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे. भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1947 में आजादी के बाद बंटवारा हो गया था. तभी एक पाकिस्तान से भारत आकर बिजनेस स्टार्ट करता है और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

'दुश्मन मुल्क' पाकिस्तान से लौटकर शुरू किया बिजनेस

कथूरिया परिवार साल 1947 से पहले पाकिस्तान के मुल्तान में रहा करता था. लेकिनव बंटवारे के बाद उन्हें भारत आना पड़ा. हालांकि, वो अकेले भारत नहीं आए थे, वो साथ में अपने साथ कुछ करने का भरोसा भी लेकर आए थे. उन्होंने भारत लौटकर अपना कारोबार किया, जो करोड़ों का साम्राज्य बन चुका है. कथूरिया परिवार पाकिस्तान से आकर ग्ररुग्राम में शिफ्ट हो गया.

ठेले से शुरू किया था बिजनेस

कथूरिया परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ओमप्रकाश को पढ़ाई-लिखाई छोड़ काम करना पड़ा था. उन्होंने एक छोटे से ठेले से कारोबार की शुरुआत की थी. पाकिस्तान से वो एक मिठाई भी भारत लाए थे, जो आज भारतीयों के दिलों में बसती है. उसका नाम डोडा बर्फी है.

ठेले से दुकान में हुए शिफ्ट

ओमप्रकाश की कड़ी मेहनत और लगन से उनका कारोबार चल पड़ा. ओम प्रकाश ने अपने भाई पुष्पेंद्र के साथ मिलकर ठेले से दुकान कर ली. फिर साल 1960 में ओम स्वीट्स (Om Sweets) की स्थापना हुई. हालांकि, फिर उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. आज दिल्ली एनसीआर में 20 से ज्यादा उनकी दुकाने हैं. डोडा बर्फी, क्रिस्पी डोसा, चटपटा चाउमीन और रसीली रसमलाई समेत उनके मेन्यू में 600 से ज्यादा चीजे हैं. हालांकि, उनकी बर्फी रोजाना 10,000 किलो बिक जाती है.

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा और उन्हें मुल्तान छोड़ना पड़ेगा और न ही ये सोचा होगी कि भारत में डोडा बर्फी को लोग इतना पसंद करेंगे. ओम स्वीट्स का आज सालाना टर्नओवर 600 करोड़ पहुंच चुका है. ओमप्रकाश और पुष्पेंद्र ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि जगह कोई भी हो, काम कोई भी हो, बस आपमें हौसला होना चाहिए.

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