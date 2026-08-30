3000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बनाया 5000 करोड़ का साम्राज्य; अब कंपनी ने खोला IPO

Business Success Story: आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने 3000 की नौकरी की और फिर उसे छोड़कर बिजनेस किया और आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है.

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो नौकरी तो करते हैं, लेकिन उसके लिए बने नहीं होते हैं. अक्सर नौकरी करते करते उन्हें लगता है कि वो इसके लिए नहीं बने हैं. ऐसे में कुछ लोग किसी न किसी कारण नौकरी करते रहते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस का रिस्क ले लेते हैं. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने 3000 की नौकरी की और फिर उसे छोड़कर बिजनेस किया और आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

3000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर के रहने वाले पीयूष सोमानी ऐसे परिवार में पले-बढ़े जो उनके पिता की बैंकिंग नौकरी की वजह से अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. उनके पिता प्रकाशचंद्र ओंकारदासजी सोमानी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 33 साल तक काम किया और फिर बाद में परिवार नासिक में बस गया. पीयूष ने 1997 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इरादे से पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. इसकी एक वजह ये भी थी कि उनके दोस्त भी यही कोर्स कर रहे थे. लेकिन सीटों की कमी के कारण उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चुननी पड़ी. ये बदलाव उन्हें या उनके पिता को पसंद नहीं आया. सोमानी पहले साल में फेल हो गए और उन्हें एक साल का ब्रेक लेना पड़ा.

उसके बाद उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर इंस्टिट्यूट जाने के लिए प्रोत्साहित किया और 15 दिन के एक कोर्स ने कंप्यूटर के बारे में उनका नजरिया बदल दिया था. वो एक अलग नजरिए के साथ इंजीनियरिंग में लौटे, जान-बूझकर कंप्यूटर से जुड़े विषय चुने और धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सोमानी ने मुंबई में 3,000 रुपये की मासिक सैलरी पर नौकरी शुरू की. उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि इस भूमिका में तरक्की की गुंजाइश बहुत कम है और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी.

दोस्तों को साथ मिलकर शुरू की कंपनी

3000 रुपये की नौकरी छोड़कर पीयूष सोमानी ने 2004 में अपने सात दोस्तों को साथ लिया और नासिक में कॉलेज रोड पर एक किंडरगार्टन के कमरे से वेब-होस्टिंग सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया. टीम दिन के ज्यादातर समय उस कमरे का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन स्कूल चलने के दौरान उन्हें बच्चों के लिए जगह खाली करनी पड़ती थी. पहला उपकरण उन्हें अपने पिता से मिला, जिन्होंने कंप्यूटर और बैंडविड्थ खरीदने के लिए 25,000 रुपये का चेक दिया था. जल्द ही, इस नई कंपनी को एक अमेरिकी ग्राहक से 80,000 रुपये का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पेमेंट मिला.

जनवरी 2005 में 25 साल की उम्र में सोमानी ने कंपनी को ESDS के तौर पर रजिस्टर किया, जो 'Exuberant Support and Data Center Services' का शॉर्ट फॉर्म है. SIDBI ने मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, उद्यमी मित्र और PM स्वनिधि जैसे प्लेटफॉर्म को होस्ट करने के लिए ESDS को चुना. सरकार से जुड़े इसके काम का दायरा NHAI, MHADA, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे संगठनों और विभागों तक भी बढ़ा.

अब कंपनी ने शुरू किया IPO

लगभग 21 साल पुरानी इस कंपनी ने अब अपना IPO भी खोल दिया है. 28 अगस्त से 1 सितंबर तक कंपनी ने IPO खोला है. इसके लिए प्रति शेयर 408-429 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है. सोमानी की कंपनी ESDS सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन 720 करोड़ रुपये के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के साथ पब्लिक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है.

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

पीयूष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ESDS सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन की वैल्यूएशन 5000 करोड़ से ज्यादा की है. हालांकि, यहां तक पहुंचना पीयूष के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है. यहां तक पहुंचने के लिए पीयूष ने काफी कड़ी चुनौतियों का पार किया है और तब जाकर उन्हें सफलता मिली है.