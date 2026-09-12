बेटे के रैशेज से मिला बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 100 करोड़ की कंपनी; आलिया भट्ट से है खास कनेक्शन

Business Success Story: आज हम एक ऐसे महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिसने शुरुआती दौर में कई नौकरियां की है. लेकिन जब वो मां बनी, तो बेटे के रैशेज हो गया और उन्होंने उससे अपने बिजनेस का आइडिया ले लिया और आज 100 करोड़ का साम्राज्य बना दिया है.

8 साल पहले किसी से सोचा भी नहीं था कि डिस्पोजेबल डायपर को कपड़े के रीयूजेबल डायपर टक्कर दे सकता है. लेकिन एक मां ने ये करके दिखाया है और लाखों माता-पिता का दिल भी जीता है. आज हम एक ऐसे महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिसने शुरुआती दौर में कई नौकरियां की है. लेकिन जब वो मां बनी, तो बेटे के रैशेज हो गया और उन्होंने उससे अपने बिजनेस का आइडिया ले लिया और आज 100 करोड़ का साम्राज्य बना दिया है. इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से भी इस कंपनी का खास कनेक्शन हैं.

बेटे के रैशेज से मिला बिजनेस आइडिया

मुंबई की रहने वाली पल्लवी उतागी पुणे के COEP से इंजीनियरिंग की हुई है. इसके अलावा पल्लवी ने मुंबई के JBIMS से मार्केटिंग में MBA किया और फिर इन्फोसिस और पिरामल हेल्थकेयर जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है. लेकिन फिर साल 2013 में उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई. पल्लवी 2013 में पहली बार मां बनी थीं, फिर उनके बेटे को रैशेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें बिजनेस आइडिया आया था.

2018 में शुरू किया अपना बिजनेस

पल्लवी उतागी के बेटे को डिस्पोजेबल डायपर से रैशेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें मार्केट में बेहतर विकल्पों की कमी खली और फिर उन्होंने साल 2018 में अपनी जमापूंजी से स्टार्टअप शुरू किया. इसके साथ ही SuperBottoms ब्रांड की शुरुआत हुई. पल्लवी ने मुंबई में एक छोटे से कमरे से अपना कारोबार स्टार्ट किया और 200 से अधिक प्रोटोटाइप का टेस्ट किया.

हालांकि, पल्लवी ने धीरे-धीरे री-यूजेबल डायपर की मैन्‍युफैक्‍चरिंग शुरू कर दी. हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला और उनका काम आसान हो गया. पल्लवी ने मैटरनिटी लीव या काम से ब्रेक ले चुकीं टैलेंटेड माताओं को वर्क-फ्रॉम-होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग का ऑप्‍शन देकर लोगों को अपनी टीम में शामिल किया. ये कंपनी पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स, बैम्बू अंडरवियर, लंगोट और महिलाओं के लिए पीरियड अंडरवियर जैसे प्रोडक्ट बनाती है.

करोड़ों की कंपनी का है आलिया भट्ट से खास कनेक्शन

पल्लवी उतागी ने अपने बेटे के रैशेज से आइडिया लिया और आज करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया है. लेकिन यहां तक उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है. उन्होंने यहां तक पहुंचने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर एक बड़ी चुनौती मां के सामने छोटी ही लगती है. आज पल्लवी की कंपनी सुपरबॉटम्स का ARR (एनुअल रेकरिंग रेवेन्‍यू) 100 करोड़ रुपये पहुंच गया है और अगले 5 सालों में इसे 500 करोड़ बनाने का टारगेट भी सेट कर लिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2023 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं. दरअसल, आलिया भट्ट ने इस कंपनी में निवेश किया है और साथ ही वो इस बेबी केयर स्टार्टअप की ब्रांड एंबेसडर भी हैं.