मां ने 1 सिलाई मशीन से शुरू किया काम, बेटे ने खड़ा कर दिया 32,000 करोड़ का बिजनेस

मां ने घर में एक सिलाई मशीन से जिस बिजनेस की शुरुआत की. वह आज 32 हजार करोड़ पर पहुंच गया है. आज एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में शाही एक्सपोर्ट्स एक बड़ा नाम है, जिसके भारत के 8 राज्यों में ही 50 यूनिट्स हैं.

शाही एक्सपोर्ट्स के मालिक और उद्योगपति हरीश आहूजा इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम है, लेकिन शायद ही कभी आपने इनका नाम किसी दूसरी वजह से सुर्खियों में सुना हो, इसकी वजह इन्हें अपनी मां से मिले बिजनेस गुण और संस्कार हैं, जिनके दम पर घर पर 1 सिलाई मशीन से शुरू हुआ सफर आज देश भर में 50 कंपनियों में बदल गया है. इतना ही नहीं वे देश के टॉप 100 अमीरों में से एक है. इनका व्यापार 32000 हजार करोड़ से भी ज्यादा का बन गया है. आइए जानते हैं कैसे एक मां की शुरुआत को बेटों ने पंख लगा दिये...

मां ने घर में एक सिलाई मशीन से की कपड़े सिलने की शुरुआत

शाही एक्सपोर्ट्स के सफर की शुरुआत आज से 46 साल पहले 1970 से हुई. आहूजा की मां की मात्र 16 साल की उम्र में शादी हो गई. शादी के बाद उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा. इसी के बाद उन्होंने दिल्ली के रणजीत नगर में रहते हुए घर में सिलाई मशीन लगाकर कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर दिया. यहां से लोगों को उनकी सिलाई पसंद आई तो ऑर्डर बढ़ने लगे. इस पर सरला अहूजा ने आसपास की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया. महिलाओं को सशक्त कर उन्हें काम और पैसे की वैल्यू को समझाया.

1974 में 5000 रुपये से की शाही एक्सपोर्ट्स की शुरुआत

सरला अहूजा ने हमेशा से ही अपने काम के साथ ही महिला स​शक्तिकरण पर जोर दिया है. वे काम के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को काम सिखाती थी. इसी के साथ ही 1974 में 5000 रुपये निवेश कर सरला अहूजा ने शाही एक्सपोर्ट्स की नींव रखी. यहां पर शुरुआत में उन्हें 200 ऑर्डर प्रतिदिन मिलने शुरू हो गये. धीरे धीरे यह काम बढ़ा. अब मां के साथ ही उनके बेटे हरीश अहूजा सुनील अहूजा भी खड़े हो गये. मां की मेहनत और बेटों के साथ से शाही एक्सपोर्ट्स को अमेरिका से लेकर यूरोप तक से ऑर्डर मिलने लगे. इसी के साथ 2024 में शाही एक्सपोट्स 8244 करोड़ पर पहुंच गई.

बेटे ने बनाई 32000 करोड़ की कंपनी

बीमारी और 86 साल की उम्र के बाद सरला आहूजा ने कंपनी को छोड़ दिया. इसके बाद शाही एक्सपोर्ट्स की कमान हरीश अहूजा के हाथ आ गई, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी को और आगे बढ़ाया. आज उनकी कंपनी के भारत के आठ राज्यों में 50 यूनिट्स हैं, जिनमें सवा 1,15,000 हजार से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं. कंपनी के ग्राहकों की सूची में एच एंड एम, गैप, यूनिक्लो, वॉलमार्ट, मार्क्स एंड स्पेंसर, डेकाथलॉन और टॉमी हिलफिगर जैसे वैश्विक खुदरा दिग्गज ब्रांड शामिल हैं.

महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाती है ये कंपनी

आपको बता दें भारत के सबसे 100 अमीरों की फोर्ब्स कि लिस्ट में हरीश अहूजा भी शामिल हैं. उनकी कंपनी व्यापार में बढ़ोतरी के साथ ही 3.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. वहीं उनकी यह कंपनी महिला सशक्तिकरण पर बेहद जोर देती है. बॉलीवुड से जुड़े होने के बावजूद हरीश अहूजा लाइमलाइट से दूर रहते हैं.

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