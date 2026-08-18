76 लाख का कर्ज और 3 बिजनेस फ्लॉप... फिर ऐसे खड़ा किया 143 करोड़ का साम्राज्य

Business Success Story: आज हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिसने दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट किया है. पहले तो स्कूली पढ़ाई छूटी और फिर नौकरी से भी निकाल दी गईं.

आज दुनियाभर में कई बिजनेसमैन और बिजनेसवुमन है. हालांकि, सब उनकी लग्जरी लाइफ और पैसा देखते हैं. लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है. लोग बिजनेस को आसान मानते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिसने दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट किया है. पहले तो स्कूली पढ़ाई छूटी और फिर नौकरी से भी निकाल दी गईं. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. यहां तक उनके ऊपर 76 लाख रुपये का कर्जा भी हो गया था. लेकिन उनके हौसले के आगे इन चुनौतियों को घुटने टेकने ही पड़े. आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं.

पहले छूटी पढ़ाई, फिर चली गई नौकरी

सिंगापुर की महिला कारोबारी मिजा मिजा नाजिली ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी संघर्ष की कहानी सुनाई है. उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. हालांकि, मिजा नाजिली ने काफी समय तक नौकरी भी की है. लेकिन फिर एक दिन उनकी नौकरी भी चली गई. उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1900 रुपये बचे हुए थे. लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों से लड़ने का फैसले लिया और अपना बिजनेस शुरू करने की ठानी.

3 बिजनेस हो गए थे फ्लॉप

मिजा नाजिली ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उन्होंने 3 अलग-अलग बिजनेस किए, लेकिन तीनों ही कारोबार में उन्हें निराशा ही हाथ आई. एक समय ऐसा भी था जब मिजा के बैंक अकाउंट में सिर्फ 20 डॉलर यानी 1900 रुपये ही बचे हुए थे. हालांकि, मिजा चारों तरफ से मुसीबत से घिर गई थीं. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहती थीं.

76 लाख कर्जे में डूब गई थीं मिजा

मिजा नाजिली बताती हैं कि तीनों बिजनेस फ्लॉप होने के बाद उनके और उनकी फैमिली के सिर पर 80,000 डॉलर का कर्जा हो गया था, जो भारतीय रुपये के अनुसार 76 लाख रुपये होते हैं. हालांकि, इन सब मुसीबतों के बाद बड़े से बड़ा इंसान भी हार मान लेता. लेकिन मिजा नाजिली ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखा.

आज बना दिया 143 करोड़ रुपया का कारोबार

बता दें कि, मिजा नाजिली ने फिर से बिजनेस शुरू किया. उन्होंने इस बार हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स का कारोबार स्टार्ट किया. शुरुआत में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके प्रोडक्ट्स 100 से ज्यादा आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं. हालांकि, मिजा आज 5 बड़े ब्रांड्स की मालकिन बन गई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका सालाना रेवेन्यू 15 मिलियन डॉलर यानी 143 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.