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2 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 8300 करोड़ की कंपनी; पढ़ें 'सिंगल मदर' की कहानी

एक सिंगर मदर ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. हालांकि, उनके लिए शुरुआत आसान नहीं रही है और उन्हें अपनी लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 07:58 PM IST

2 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 8300 करोड़ की कंपनी; पढ़ें 'सिंगल मदर' की कहानी

Business Success Story (Photo AI)

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पूरी दुनिया में लोग अपनी स्किन को क्लीन और चमकदार रखना चाहते हैं, जिसके लिए लोग तरह-चरह के स्किनकेयर अपनाते हैं. इसी आइडिया को लेकर एक सिंगर मदर ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. हालांकि, उनके लिए शुरुआत आसान नहीं रही है और उन्हें अपनी लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ा है. सिंगल मदर ने दुनिया को बता दिया है कि अगर एक महिला कुछ चाह ले, तो वो करके दी दम लेती हैं. आप भी इस सिंगर मदर की कहानी से सीख ले सकते हैं. 

शराबी पति को छोड़ बनीं सिंगल मदर

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की रहने वाले मीरा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई चेन्‍नई के स्टेला मैरिस कॉलेज से की है. उन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है. पढ़ाई के बाद मीरा शादी करके अपना घर बसा लिया और उनके पति खुद का बिजनेस चलाते थे. लेकिन फिर उनके पति का कारोबर ठप हो गया और उनके पति को शराब की लत लग गई. पति को शराब से बद से बदतर बना दिया, जिसके बाद मीरा ने तलाक लेने का कठिन फैसला लिया और अपने बच्चों के साथ अलग हो गई. उन्होंने सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों को पाला है. 

मीरा कुलकर्णी का जन्म परंपराओं और संस्कृति को महत्व देने वाले परिवार में हुआ था. मीरा की कम उम्र में शादी हो गई थी. हालांकि, पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू किया और आयुर्वेदिक लाइफस्‍टाइल से जुड़ गईं. उन्होंने वैद्यों और मॉडर्न बायोकेमिस्ट्स के साथ मिलकर अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया. 

फिर 2 लाख रुपये में शुरू किया अपना कारोबार

मीरा कुलकर्णी ने 45 साल की उम्र में साल 2000 में सिर्फ 2 लाख रुपये से फॉरेस्ट एसेंशियल्स (Forest Essentials) ब्रांड की नींव रखी. उन्होंने इस कंपनी के तहत ऐसे स्किनकेयर प्रोडक्ट तैयार किए, जो आयुर्वेदिक परंपराओं पर आधारित होते हैं. लेकिन उन्होंने पूरा फोकस प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर रखा. उन्होंने मॉडर्न लक्जरी पैकेजिंग रखी, जिससे लोगों का ध्यान अपने ब्रांड की ओर खींच सके. उन्होंने अपने किचन से ही प्रोडक्ट बनाना शुरू किया. पहले साबुन और तेल से शुरुआत की थी. हालांकि, मीरा की कंपनी का कुछ हिस्सा Estee Lauder कंपनी ने खरीद लिया, जिससे मीरा को ग्लोबल स्तर पर पहचान मिली. 

आज खड़ा कर दिया करोड़ों का साम्राज्य

सिंगल मदर होने के बाद भी मीरा ने कभी हार नहीं मानी. पति से अलग होने का फैसला आसान नहीं था. लेकिन उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज उनकी कंपनी का सालाना रेवेन्यू 8300 करोड़ रुपये पार कर दिया है. इतना ही नहीं, मीरा की कुल नेटवर्थ 1290 करोड़ रुपये हो गई है. 

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