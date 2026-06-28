नौकरी से मिला इनकार तो 1200 रुपये से की फार्मा कंपनी की शुरुआत, आज 32000 करोड़ की मालकिन हैं किरण मजुमदार शॉ

योग्यता होने के बाद भी महिला होने की वजह से कंपनियों ने किरण मजूमदार शॉ को नौकरी देने से इनकार कर दिया. इसी के बाद एक मौका मिलते ही उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. देखते ही देखते 48 साल में उनकी कंपनी 32000 करोड़ को पार कर गई.

ऑस्ट्रेलिया से ब्रूइंग का कोर्स कर अपने देश भारत लौटी महिला किरण मजूमदार शॉ को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने कई शराब और बियर की कंपनियों में ट्राई किया, लेकिन उन्हें महिला होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद वो विदेश में नौकरी करने चली गई, लेकिन एक मौका मिलते ही उन्होंने 1200 रुपये से अपनी फार्मा कंपनी की शुरुआत कर दी, जो आज 32000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है. उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 में शामिल है. आइए जानते हैं कैसे हुई उनकी शुरुआत से लेकर 32000 करोड़ तक का सफर...

महिला होने की वजह से नहीं मिली थी नौकरी

बेंगलुरू के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी किरण मजूमदार शॉ एक जानी मानी फार्मा कंपनी Biocon की मालिकीन है. उनकी इस कंपनी की नेटवर्थ 32000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उनक जर्नी भी इस अमाउंट की तरह ही उतनी मुश्किल भरी रही है. विदेश में पढ़ाई करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली. कंपनियों ने काबिलियत का लोहा माना, लेकिन महिला होने की वजह से उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया. इसी के बाद उन्होंने आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया.

विदेश में करनी पड़ी वापसी

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, किरण मजूमदार ने बैंगलोर से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ब्रूइंग (किण्वन की प्रक्रिया, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शराब बनाने में होता है) इसमें मास्टर डिग्री की. यहां से पढ़ाई पूरी कर 1978 में किरण मजूमदार अपने देश लौटी और नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन महिला होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली. कंपनियों ने उन्हें योग्य होने के बाद भी, सिर्फ महिला होने की वजह से नौकरी देने से इनकार कर दिया. इसके बाद किरण मजूमदार स्कॉटलैंड चली गई. यहां उन्होंने ब्रूवर की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन यही से उनकी किस्मत चमक गई.

सामने से मिला कारोबार का मौका

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, किरण मजूमदार ने बताया कि जब भारत में नौकरी नहीं मिली तो वे वापस स्कॉटलैंड पहुंच गई. यहां ब्रूवर की नौकरी कर रही थी. इसी दौरान उनकी मुलाकात आइरिश कारोबारी लेस्ली औचिनक्लॉस से हुई. लेस्ली ने उन्हें भारत में फार्मास्युटिकल्स कारोबार शुरू करने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा कि मजूमदार को पार्टनर बनने के साथ ही कारोबार को लीड करने का ऑफर दिया. इस पर किरण मजूमदार ने साफ मना कर दिया, लेकिन लेस्ली उनके पीछे लगी रही.

1978 में शुरू की बायोकॉन की शुरुआत

इस बार न करने से पहले किरण मजूमदार ने सोचा कि मेरे पास बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं है. इसके बाद भी एक अच्छा मौका सामने से मिल रहा है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए. उन्होंने लेस्ली को बिजनेस करने की सहमति देने के साथ ही बताया कि मेरे पास कारोबार में लगाने के लिए पैसा नहीं है. इसके बाद भी लेस्ली तैयार हो गई और यही से 1978 में फार्मा कंपनी बायोकॉन की शुरुआत हुई.

मात्र 1200 रुपये शुरू की आज 32000 करोड़ की कंपनी

किरण मजूमदार ने इस कंपनी की शुरुआत मात्र 1200 रुपये लगाकर एक गैरेज से की, लेकिन एक बार फिर से उनके सामने महिला होने की चुनौती खड़ी हो गई. क्योंकि कोई भी पुरुष और कुछ महिलाएं भी महिला के साथ काम करना नहीं चाहती थीं, लेकिन कई लोगों से बातचीत के बाद उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक रिटायर्ड मैकेनिक मिला, जिसे उन्होंने कर्मचारी के रूप में चुना.

बैंकों से लोन के लिए भी करना पड़ा मुश्किलों का सामना

जब अपने बिजनेस की शुरुआत की तब किरण मजूमदार की उम्र मात्र 25 साल थी. उनके पास बहुत पैसा भी नहीं और न ही कोई तगड़ा बिजनेस या पैसे वाला बैकग्राउंड था. इसके चलते उन्होंने बैंकों से लोन लेने के लिए चक्कर लगाना शुरू किया. कई बैकों ने उन्हें लोन देने से इनकार कर दिया, लेकिन कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ ही किरण मजूमदार लगी रहीं. उन्होंने आज 1200 रुपये से 32000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी. उनका नाम भारत के 100 अमीरों में 2025 की फोर्ब्स लिस्ट में 93वें नंबर पर आता है.