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पिता के बिजनेस से की थी शुरुआत, आज बेटे ने खड़ी कर दी 48000 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने पिता के बिजनेस से शुरुआत की थी. पिता के कारोबार से सीखा और फिर अपने आइडिया से उसे करोड़ों रुपये का पहुंचा दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 31, 2026, 07:55 PM IST

पिता के बिजनेस से की थी शुरुआत, आज बेटे ने खड़ी कर दी 48000 करोड़ की कंपनी

business success story (Photo AI) 

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आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने पिता के बिजनेस से शुरुआत की थी. पिता के कारोबार से सीखा और फिर अपने आइडिया से उसे करोड़ों रुपये का पहुंचा दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है. लोग बिजनेसमैन की सिर्फ सफलता देखते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो इंसान वहां तक कैसे और कितनी चुनौतियों को पार करके वहां तक पहुंचा है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि अगर आपका भी फैमिली बिजनेस है, तो आप उसमें अलग-अलग तरीकों से आगे बढ़ा सकते हैं. 

पहले छूटी स्कूल की पढ़ाई

केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले जॉय अलुक्‍कास ने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है. हालांकि, पढ़ाई न पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला लिया. उनके पिता अलुक्‍का जोसेफ त्रिशूर में जूलरी का कारोबार करते थे. ऐसे में जब जॉय अपने पिता के कारोबार में गए थे, तो उन्होंने अपने आइडिया से काम करने का प्लान बनाया. 

साल 1980 तक उनका बिजनेस त्रिशूर से कोझिकोड तक फैल चुका था. हालांकि, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और साल 1988 में अबू धाबी में अपना पहला स्टोर खोला. अबू धाबी में उनके स्टोर को तेजी से लोकप्रियता मिलना शुरू हो गई और धीरे-धीरे उन्होंने वहां भी अपनी धाक जमा ली. 

15 भाई-बहन  को हुआ बंटवारा, तो बदला ब्रांड का नाम

जॉय अलुक्‍कास के कुल 15 भाई-बहन थे, जिसमें से जॉय 11वें नंबर के थे. हालांकि, कुछ समय बाद फैमिली बिजनेस का बंटवारा हो गया और फिर जॉय ने 2005 में अपने ब्रांड का नाम बदलकर Joyalukkas कर दिया था, जो आज सोना, चांदी और हीरे की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुका है. उन्होंने अपने कारोबार के लिए नई सोच के साथ काम किया और अलग पैटर्न बनाया. उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिएयूनिफॉर्म, टेक्‍नोलॉजी-बेस्‍ड ऑपरेशन और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे रोल बनाए. 

आज जॉय अलुक्‍कास का ब्रांड दुनियाभर में फैल चुका है. उनके ब्रांड के भारत में 100 से ज्यादा आउटलेट हैं, जबकि यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और कतर जैसे विदेशों में 60 आउटलेट हैं. हालांकि, जॉय सिर्फ सोने के बिजनेस में नहीं रुके. उन्होंने मनी एक्सचेंज, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट की दुनिया में भी अपना कदम रखा. 

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

जॉय अलुक्‍कास ने अपने आइडिया से पूरी किस्मत बदल दी. उन्होंने पिता के कारोबार से हुनर लिया और आज जूलरी की दुनिया पर राज कर रहे हैं. फोर्ब्‍स के अनुसार, आज जॉय अलुक्‍कास की नेटवर्थ 48000 करोड़ रुपये है. 

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