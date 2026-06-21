नौकरी छोड़कर शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 4 साल में बना दी 43 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: इस शख्स ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपना बिजनेस शुरू किया और सिर्फ 4 साल में उसे करोड़ों का बनाया दिया है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं.

आज के समय में युवा पढ़ने-लिखने के बाद कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाते हैं और अगर उन्हें अच्छी कंपनी और अच्छी सैलरी में नौकरी मिल जाती है, तो वो उसी में खुश रहते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को छोड़ दिया है और अपना बिजनेस का प्लान बनाया. नौकरी छोड़ने के इस फैसले सभी लोग हैरान रह गए थे. लेकिन उस शख्स का प्लान कुछ और ही था. इतना ही नहीं, उसने सिर्प 4 साल में करोडों का साम्राज्य भी बना लिया है.

नौकरी छोड़कर शुरू किया था अपना बिजनेस

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेला गांव के रहने वाले गोविंद यादव ने स्कूली पढ़ाई के बाद हायर एजुकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र पढ़ाई की. उन्होंने आईआईएम काशीपुर से मैनेजमेंट किया हुआ है. उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किया.

हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद गोविंद ने फूड टेस्टिंग, फूड एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टरों में नौकरी भी की है. हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों से एक्‍सपीरियंस लिया और फिर अपना बिजनेस का प्लान बनाया. बिजनेस के लिए उन्होंने अपनी सेट और मेनटेन नौकरी को छोड़ दिया. उनके इस फैसले से उनकी फैमिली और रिश्तेदार काफी हैरान भी रह गए थे.

डेयरी फार्मिंग में गुजरा बचपन

गोविंद यादव का बचपन डेयरी फार्मिंग और घरों में शुद्ध घी बनते हुए बीता है. वो अच्छी तरह जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट का स्वाद कैसा होता है. उन्होंने अपनी नौकरी में सीखा कि एक अच्छा बिजनेस कैसे बनाया जाता है और क्वालिटी सिस्टम को कैसे मेनटेन किया जाता है. उन्होंने शहरों में महसूस किया कि प्रीमियम बिलोना के नाम पर बिकने वाला घी असल में कैसा होता है. बड़े ब्रांड्स पैसा कमाने की चक्कर में मिलावटी घी बेच रहे हैं. इसी वजह से उन्हें अपना बिजनेस आइडिया है.

फिर रखी अपने ब्रांड की नींव

गोविंद यादव ने साल 2022 में अपने ब्रांड 'अकल्पम' (Akalpam) की नींव रखी. उन्होंने शुरुआत में छोटे किसानों के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया. उनका पूरा फोकस शुद्ध और पारंपरिक घी बनाने पर था. इसके लिए गोविंद ने दही जमाने का सही तापमान, मथने का समय सभी छोटी से छोटी चीजों पर बदलाव किया. गोविंद ने किसी बड़े डेयरी से बजाय सीधा अपने जिले के किसानों से संपर्क किया और सीधा उनसे दूध खरीदा.

सिर्फ 4 साल में बना दी करोड़ों की कंपनी

गोविंग यादव ने अपनी मेहनत, दिमाग और लगन से काफी कम समय में सफलता हासिल की. उन्होंने पहले ही साल में 9 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. हालांकि, फिर अगले 4 साल यानी 2026 तक उनकी कंपनी का रेवेन्यू 43 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

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