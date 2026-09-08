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कार बेचकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; पीएम मोदी भी बने कस्टमर

Business Success Story: ऐसे में एक शख्स ने अपनी कार बेचकर बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी कंपनी के कस्टमर बन गए हैं

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 08, 2026, 09:02 PM IST

कार बेचकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; पीएम मोदी भी बने कस्टमर

business success story (Photo AI) 

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आज के दौर में कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक कई चीजें कस्टमाइज करवाई जा सकती है. ऐसे में किसी से सोचा भी नहीं होगा कि घड़ी भी अपनी पसंद से बनवाई जा सकती है. ऐसे में एक शख्स ने अपनी कार बेचकर बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी कंपनी के कस्टमर बन गए हैं, जिसके बाद उनकी कंपनी की चर्चा काफी जोरो-शोरों पर हुई थी. 

कार बेचकर शुरू किया बिजनेस

जयपुर राजस्थान के रहने वाले गौरव मेहता ने मार्केट में देखा कि भारत में उस समय महंगी घड़ियोंके बाजार पर विदेशी कंपनियों का राज चलता है. उस समय लोग भारतीय घड़ियों विदेशी ब्रांड पर भरोसा नहीं होता था. हालांकि, गौरव को घड़ियों का शौक था और उन्होंने अपने शौक को बिजनेस में तब्दील करने का इरादा कर लिया है और फिर अपनी कार बेचकर कारोबार किया.  

कितने लाख रुपये से शुरू किया अपना बिजनेस?

गौरव मेहता ने अपना कार BMW को बेच दिया था और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. साल 2013 में उन्होंने 30 लाख रुपये में जयपुर वॉच कंपनी (Jaipur Watch Company) शुरू की थी. हालांकि, उन्होंने दोस्तों से पैसों उधार भी लेने पड़े थे. उन्होंने काफी रिसर्च की और पुराने सिक्को के जानकारों से और घड़ी बनाने वालों के साथ काम किया. इस कंपनी में पुराने सिक्कों, डाक टिकटों, पेंटिंग और खास डिजाइन से कस्टमाइज्ड घड़ियां बनती है. 

हालांकि, साल 2013 में उन्होंने कारोबार शुरू किया और उनकी पहली बिक्री फेसबुक के जरिए हुए थी. उन्होंने फेसबुक पेज बनाया और पेड विज्ञापन शुरू किया. हालांकि, उनके पहले ग्राहक ने तीन घड़िया खरीदी थी. हालांकि, 23000 रुपये की कीमत की पहली कलेक्शन उनकी सिर्फ दो महीने में बिक गई थी. गौरव की कंपनी जयपुर वॉच में 15,000 रुपये से लेकर 24 लाख रुपये तक की घड़ी मिलती है.

पीएम मोदी बने कस्टमर

साल 2025 में गौरव मेहता की कंपनी की घड़ी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहनी हुई थी. हालांकि, जब ये बात गौरव को पता लगी, तो उनकी टीम ने इसका सच पता किया और जब ये साफ हुआ कि पीएम मोदी ने वाकई में उनकी कंपनी की वॉच पहनी थी, तो उनकी कंपनी काफी चर्चा में आ गई थी. 

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

गौरव मेहता की कंपनी जयपुर वॉच आज पूरे भारत में लोगों को पसंद आ रही है और लोग अब अपनी पसंद से घड़ी कस्टामाइज करवा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरव की कंपनी सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.  

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