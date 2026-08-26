19 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, 2 लाख के कर्ज से बनाया 3000 करोड़ का साम्राज्य; युवराज सिंह ने भी की मदद

Business Success Story: आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था. उनकी मेहनत रंग लाई और आज उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

बिजनेस शुरू करने के लिए उम्र मैटर नहीं करती है. अगर आपके पास सटीक प्लान और मेहनत करने का जुनून है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था. इतना ही नहीं, अपनी रातों की नींद को भी त्याग दिया और कुछ साल कड़ी मेहनत की. उनकी मेहनत रंग लाई और आज उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को बताया है कि बस आपमें हौसला होना चाहिए, बाकी कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है.

पहले पिता का कारोबार पड़ा ठप

दिल्ली में पढ़े-बढ़े दीपक साहनी की लाइफ अच्छी खासी सही चल रही थी. लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड आया और उनकी पूरी किस्मत बदल गई. दीपक 11वीं कक्षा में पढ़ते थे और उस समय उनके पिता का बिजनेस था. लेकिन अचानक पिता का बिजनेस ठप पड़ गया. फिर उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई. हालांकि, उनकी पढ़ाई पर भी इसका फर्क पड़ा और दीपक ने भी फैमिली की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया.

19 साल की उम्र में लिया 2 लाख का कर्जा

दीपक के पिता का बिजनेस ठप पड़ने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये का कर्ज लिया. कर्ज लेकर दीपक ने कंप्यूटर असेंबलिंग का कारोबार शुरू किया. इस छोटे कारोबार के सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी. क्योंकि दीपक को ग्राहकों तक पहुंचना था. उस समय सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन बहुत कम था, जिसके बाद उन्होंने रातों की नींद त्यागी. वो रोज सुबह करीब 4 बजे बस स्टैंड जाते और वहां अखबार बांटने वालों से मिलते. उन्होंने अखबार के अंदर पर्ते रखना स्टार्ट किया. हालांकि, दो साल के अंदर ही उन्होंने 12 लाख रुपये की कमाई कर ली.

फिर इस आइडिया से बदली पूरी जिंदगी

दीपक साहनी ने 19 साल की उम्र में कारोबार शुरू किया था और परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक थी. उन्होंने देखा कि लोग अपने इलाज में लाखों रुपये खर्च कर रहे. लेकिन बीमारी की जांच करवाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. फिर क्या था, दीपक ने साल 2014 में अपना नया बिजनेस शुरू किया. उन्होंने हेल्थियंस का आगाज किया. इस स्टार्टअप का मकसद घर बैठे लोगों को ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाएं देना है. आज उनका बिजनेस भारत के 250 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ है और लोगों का भरोसेमंद भी बन चुका है.

क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी की मदद

दीपक साहनी को हेल्थियंस के लिए निवेशकों की जरूरत थी. उन्होंने कई बड़े निवेशकों के पास जाकर बात की. लेकिन उन्हें लगातार 12 बार साफ इनकार सुनने को मिला. लेकिन फिर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने उनकी मदद की. युवराज के निवेश फंड YouWeCan Ventures ने हेल्थियंस में एक करोड़ रुपये निवेश किए थे.

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

दीपक साहनी ने अपने न हार मानने वाले हौसले और कड़ी मेहनत से बड़ा नाम कमाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज हेल्थियंस की वैल्यू 3000 करोड़ रुपये पहुंच गई है. इतना ही नहीं, दीपक ने अपना 100 करोड़ का पर्सनल फंड बनाया है, जिससे वो लोगों के स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं. दीपक ने सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने लोगों को भी एक मौका देने के लिए ये फंड निकाला है.