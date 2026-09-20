पहले बिजनेस से हुआ 5 करोड़ का नुकसान, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना दी 500 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसका पहला बिजनेस फ्लॉप हो गया था और 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया था. लेकिन उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी है और दोबारा बिजनेस किया.

बिजनेस में 5 करोड़ जैसी भारी रकम का नुकसान होने के बाद बहुत कम ही लोग दोबारा उबर पाते हैं. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसका पहला बिजनेस फ्लॉप हो गया था और 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया था. लेकिन उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी है और दोबारा बिजनेस किया. इस बार उन्होंने अपनी सारी कमियों पर काम किया और वो सिर्फ इतना कमाना चाहते थे कि उनका घर का खर्च चल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज उनकी कंपनी 500 करोड़ का कारोबार कर रही है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

पहले बिजनेस से हुआ 5 करोड़ का नुकसान

तमिलनाडु के कड्डालोर जिले के रहने वाले सीके कुमारवेल के भाई खुद बिजनेसमैन थे.लेकिन उन्होंने चकाचौंध छोड़कर खुद का कारोबार करने का सपना देखा. कुमारवेल ने हर्बल हेयर वॉश पाउडर रागा ब्रांड की शुरुआत की. 30 साल की उम्र में उन्होंने एक तगड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था, जिसका उनके अंदर अहंकार आ गया. लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंट ने उन्हें फिर ने नीचे लाकर पटक दिया.

दरअसल, उनका ब्रांड रागा की बिक्री 6 करोड़ रुपये पहुंच गई थी, जिसके बाद कुमारवेल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम रागा प्लस रखा. लेकिन बिना ठोस योजना का प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत भारी पड़ा. खराब फॉर्म्यूलेशन की वजह से उनका शैम्पू पेस्ट काला पड़ने लगा और उनके ग्राहकों के दिलों में खटास पड़ गई. प्रोडक्ट फेल होने के बाद करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कुमारवेल अपने ओवर कॉन्फिडेंट के कारण 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गए थे.

गिरवी रखा ससुराल का मकान

एक समय ऐसा आ गया था कि उनके पास एक भी पैसे नहीं थे और 5 करोड़ का कर्ज उनके खा रहा था. तभी उनके ससुराल वालों ने उनका सपोर्ट किया और उन्होंने अपने ससुराल का मकान गिरवी रख दिया,जिसके बाद दोबारा उठने की उम्मीद भी जागी. हालांकि, अपनी गलतियों से सीख के बाद कुमारवेल सिर्फ घर का खर्च चलने का कमाना चाहते थे.

फिर शुरू किया दूसरा कारोबार

पहला बिजनेस फ्लॉप होने के बाद और 5 करोड़ की भारी रकम का नुकसान भी झेला, लेकिन कुमारवेल ने कभी बार नहीं मानी. हालांकि, उनके ससुराल वालों ने काफी साथ दिया, जिसके बाद कुमारवेल ने दोबारा बिजनेस खोलना सही समझा. इसके लिए उन्होंने अपने भाई, परिवार और दोस्तों से पैसे लिया और फिर नैचुरल्स सैलून शुरू किया था. हालांकि, उन्होंने पुरानी गलतियों से सीख लिया था और उन्होंने दोबारा फेल न होने ठान ली थी.

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

सीके कुमारवेल भले ही अहंकार की चपेट में आ गए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से सीख ली. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी ब्रांड नैचुरल्स सैलून का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपये का पहुंच गया है. इतना ही नहीं, नैचुरल्स सैलून की देश में 1000 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं.