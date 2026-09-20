FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष को खुला ऑफर, बोले- भाजपा को हराना है तो...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष को खुला ऑफर, बोले- भाजपा को हराना है तो...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

पहले बिजनेस से हुआ 5 करोड़ का नुकसान, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना दी 500 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसका पहला बिजनेस फ्लॉप हो गया था और 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया था. लेकिन उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी है और दोबारा बिजनेस किया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 20, 2026, 07:59 PM IST

पहले बिजनेस से हुआ 5 करोड़ का नुकसान, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना दी 500 करोड़ की कंपनी

business success story (Photo AI) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिजनेस में 5 करोड़ जैसी भारी रकम का नुकसान होने के बाद बहुत कम ही लोग दोबारा उबर पाते हैं. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसका पहला बिजनेस फ्लॉप हो गया था और 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया था. लेकिन उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी है और दोबारा बिजनेस किया. इस बार उन्होंने अपनी सारी कमियों पर काम किया और वो सिर्फ इतना कमाना चाहते थे कि उनका घर का खर्च चल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज उनकी कंपनी 500 करोड़ का कारोबार कर रही है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.  

पहले बिजनेस से हुआ 5 करोड़ का नुकसान

तमिलनाडु के कड्डालोर जिले के रहने वाले सीके कुमारवेल के भाई खुद बिजनेसमैन थे.लेकिन उन्होंने चकाचौंध छोड़कर खुद का कारोबार करने का सपना देखा. कुमारवेल ने हर्बल हेयर वॉश पाउडर रागा ब्रांड की शुरुआत की. 30 साल की उम्र में उन्होंने एक तगड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था, जिसका उनके अंदर अहंकार आ गया. लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंट ने उन्हें फिर ने नीचे लाकर पटक दिया. 

दरअसल, उनका ब्रांड रागा की बिक्री 6 करोड़ रुपये पहुंच गई थी, जिसके बाद कुमारवेल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम रागा प्लस रखा. लेकिन बिना ठोस योजना का प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत भारी पड़ा. खराब फॉर्म्यूलेशन की वजह से उनका शैम्पू पेस्ट काला पड़ने लगा और उनके ग्राहकों के दिलों में खटास पड़ गई. प्रोडक्ट फेल होने के बाद करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कुमारवेल अपने ओवर कॉन्फिडेंट के कारण 5 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गए थे.

गिरवी रखा ससुराल का मकान

एक समय ऐसा आ गया था कि उनके पास एक भी पैसे नहीं थे और 5 करोड़ का कर्ज उनके खा रहा था. तभी उनके ससुराल वालों ने उनका सपोर्ट किया और उन्होंने अपने ससुराल का मकान गिरवी रख दिया,जिसके बाद दोबारा उठने की उम्मीद भी जागी. हालांकि, अपनी गलतियों से सीख के बाद कुमारवेल सिर्फ घर का खर्च चलने का कमाना चाहते थे. 

फिर शुरू किया दूसरा कारोबार

पहला बिजनेस फ्लॉप होने के बाद और 5 करोड़ की भारी रकम का नुकसान भी झेला, लेकिन कुमारवेल ने कभी बार नहीं मानी. हालांकि, उनके ससुराल वालों ने काफी साथ दिया, जिसके बाद कुमारवेल ने दोबारा बिजनेस खोलना सही समझा. इसके लिए उन्होंने अपने भाई, परिवार और दोस्तों से पैसे लिया और फिर नैचुरल्स सैलून शुरू किया था. हालांकि, उन्होंने पुरानी गलतियों से सीख लिया था और उन्होंने दोबारा फेल न होने ठान ली थी. 

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

सीके कुमारवेल भले ही अहंकार की चपेट में आ गए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से सीख ली. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज उनकी ब्रांड नैचुरल्स सैलून का सालाना टर्नओवर 500  करोड़ रुपये का पहुंच गया है. इतना ही नहीं, नैचुरल्स सैलून की देश में 1000 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement