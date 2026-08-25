5 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 9 साल में बना दी 5000 करोड़ की कंपनी; अब IPO लाने की तैयारी

Business Success Story: आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपये से अपना कारोबार शुरू किया था और कुछ सालों में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

बिजनेस में सफलता रातों-रात नहीं मिलती है. एक सफल बिजनेसमैन बनने के पीछे संघर्ष, कड़ी मेहनत और लगन होती है, जो आमतौर पर किसी को नहीं दिखती है. दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो बिजनेस को रिस्क समझते हैं और नौकरी ही करते थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, जो बिजनेस के लिए अपनी जमा-पूंजी से लेकर लोन तक ले लेते हैं. आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपये से अपना कारोबार शुरू किया था और कुछ सालों में करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

5 लाख में शुरू किया बिजनेस

गुजरात के राजकोट के रहने वाले चिराग पासवान सिर्फ 5 लाख रुपये में अपनी बिजनेस की नींव रखी थी और अपनी मेहनत और लगन से उसे करोड़ों का बना दिया है. दरअसल, रिपोर्ट्स के अनुसार, चिराग पान ने खुद बताया था कि उनके ससुर ने हाइजीन प्रोडक्ट का आइडिया था. उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने कारोबार शुरू करने का प्लान बना दिया.

ससुर के आइडिया पर साल 2017 में चिराग ने एक छोटे किचन जैसे कमरे से शुरुआत की. उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पान हेल्थकेयर रखा था. इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तैयार किया. आज उनकी कंपनी के प्रोडक्ट करीब 6.5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में मिल रहे हैं. इसके अलावा उनकी कंपनी को 32 डिपो, 2256 सुपर स्टॉकिस्ट, 371 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 2499 सबडिस्ट्रीब्यूटर और 1997 से ज्यादा होलसेलर सपोर्ट कर रहे हैं. कंपनी के पास 1000 से ज्यादा सेल्स फोर्स भी है.

1200 लोगों दिया रोजगार

पान हेल्थकेयर आज ब्रांड बन गया, जिसमें डिस्पोजेबल पर्सनल हाइजीन से जुड़े उत्पाड़ बनते हैं. इसमें बेबी डायपर, बेबी वाइप्स, बेबी फीडिंग, बाथ केयर और बेबी सोप समेत कई प्रोडक्ट शामिल हैं. आज इस कंपनी में 1200 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं.

सिर्फ 9 सालों में बनाया करोड़ों का साम्राज्य

चिराग पान को अपने ससुर का आइडिया बहुत काम आया और उन्होंने हाइजीन को ध्यान में रखते हुए भारतीयों का दिल जीत लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, चिराग की कंपनी पान हेल्थकेयर की सालाना टर्नओवर 5000 करोड़ से भी ज्यादा है. साल 2017 से 2026 तक कुल 9 सालों में चिराग ने बिजनेस एंपायर खड़ा किया है.