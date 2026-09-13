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इस आइडिया के साथ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 8000 करोड़ की कंपनी; AI से बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

Business Success Story: आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने मिस्ड कॉल से आइडिया लेकर करोड़ों का कारोबार बना दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 13, 2026, 06:55 PM IST

इस आइडिया के साथ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 8000 करोड़ की कंपनी; AI से बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

business success story (Photo AI) 

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हमे भी अक्सर कॉल आती हैं, जो हमसे मिस हो जाती हैं. मिस्ड कॉल पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने मिस्ड कॉल से आइडिया लेकर करोड़ों का कारोबार बना दिया है. इस शख्स ने मिस्ड कॉल को लेकर रिसर्च की और एआई के जरिए करोड़ों की कंपनी बना दी है, जो आज लोगों को बहुत काम आती है. इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं. 

इस आइडिया के साथ शुरू किया बिजनेस

भारतीय मूल के अपूर्व श्रीवास्तव का बचपन अमेरिका के मिशिगन में गुजरा है. लेकिन अब वो न्यू यॉर्क में रहते हैं. उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित में से एक कॉलेज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की हुई है. हालांकि, उन्होंने पढ़ाई के दौरान कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक सॉफ्टवेयर सिस्टम को काफी अच्छे से समझा है. 

अपूर्व के माता-पिता मिशिगन में एक छोटा बिजनेस चलाते थे. उन्होंने देखा कि जब कोई ग्राहक कॉल करता है और वो कॉल मिस जाती है, तो ग्राहक कहीं दूसरे दुकानदार के पास चला जाता है. हालांकि, फिर उनके दोस्त की मां एक क्लीनिक चलाती थीं और उन्हें भी इस समस्या से जूझ रही थीं. अपूर्व की टायसन से मुलाकार एमआईटी में पोकर नाइट के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे. फिर दोनों दोस्तों ने इस समस्या से निपटारा पाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया और अपना स्टार्टअप शुरू किया. 

कब शुरू किया बिजनेस?

अपूर्व ने अपने दोस्त टायसन के साथ मिलकर साल 2022 में अवोका नाम से स्टार्टअप शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए एआई सर्विस बनाई. लेकिन फिर उन्होंने देखा कि प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और एसी (HVAC) मैकेनिक जैसे घरेलू फील्ड में भी मिस्ड कॉल की समस्या है, जिससे हजारों का नुकसान होता है. इसको देखते हुए साल 2023 में उन्होंने रेस्क्यू एयर नाम से कंपनी शुरू की. 

उनकी एआई कंपनी अवोका ऐसे एडवांस एआई वॉइस एजेंट्स बनाती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते हैं. जब ग्राहक फोन करता है, तो एआई बिना किसी देरी के कॉल उठाती है और दुकान या कंपनी का कैलेंडर चेक करके अपॉइंटमेंट बुक कर देती है. इतना ही नहीं, अवोका पुराने ग्राहकों को फॉलो-अप भी भेजता रहता है. इससे काम करने वालों की कॉल मिस नहीं होती है और उनका काम आगे बढ़ता रहता है. 

आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय मूल के अपूर्व श्रीवास्तव की एआई कंपनी अवोका का सालाना रेवेन्यू 8300 करोड़ पहुंच चुका है. उन्होंने एआई से करोड़ों का कारोबार बना दिया है. उनकी ये कहानी काफी प्रेरणादायक कहानी है, जिससे लोग सीख ले सकते हैं. 

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