गोल्ड मेडलिस्ट ने शुरू किया बिजनेस, पिता के साथ मिलकर बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Business Success Story: आज हम आपको एक ऐसी ही स्टूडेंट की कहानी बताने वाले हैं, जो अपने पहले सेमेस्टर के सभी विषय में फेल हो गया था. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे.

किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर में फेल होना निराशजनक होता है. आज हम आपको एक ऐसी ही स्टूडेंट की कहानी बताने वाले हैं, जो अपने पहले सेमेस्टर के सभी विषय में फेल हो गया था. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे. फेल होने के बाद वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया, जिसके बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई. हालांकि, पिता और बेटे की जोड़ी ने कारोबार शुरू किया, जिससे कोरोड़ों का साम्राज्य बना लिया है.

कॉलेज के पहले सेनेस्टर में फेल होने के बाद जीता गोल्ड मेडल

तमिलनाडु के रहने वाले आनंद मेगालिंगम कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर के सभी विषयों में फेल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला. हालांकि, आनंद के लिए कॉलेज पहुंचना आसान नहीं रहा था. उन्होंने स्कूली पढ़ाई के लिए भी काफी संघर्ष किया है. वो रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे. उनके पिता एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे. उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद कॉलेज मेंकंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया. लेकिन वो पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गए.

फेल होने के बाद आनंद ने विमानन और अंतरिक्ष तकनीक में अपनी दिलचस्पी दिखाई. उसके बाद आनंद ने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की. आनंद ने भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की और फिर 9.8 CGPA के साथ अपना पहला गोल्ड मेडल जीता. फिर आनंद ने नौकरी के बजाय बिजनेस करना सही समझा.

5 साल पहले शुरू किया कारोबार

आनंद ने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद साल 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने Space Zone India नाम से कंपनी की नींव रखी. ये कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड रॉकेट, रिसर्च और स्पेस एजुकेशन फील्ड में काम करती है. हालांकि, कंपनी स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने पिता को भी इसी बिजेनस में शामिल कर लिया और उनके नाम 50 प्रतिशत हिस्सेदारी कर दी.

आज बनाया करोड़ों का कारोबार

अपने पहले ही सेमेस्टर में फेल होने के बाद कोई भी स्टूडेंट हार मान लेता और पूरी तरह टूट सकता है. लेकिन आनंद ने फेन होने के बाद निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे नए अवसर के तौर पर लिया और अपना पूरा रास्ता चेंज कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, आनंद की कंपनी स्पेस जोन इंडिया की वैल्यूएशएन 800 करोड़ रुपये बताई जा रही है.