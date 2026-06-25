2 लाख की नौकरी छोड़ 25000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 250 करोड़ की कंपनी; 30 देशों में फैला कारोबार

Business Success Story: आज हम एक ऐसी ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 2 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई के बाद अच्छी सैलरी वाली नौकरी तलाशने लगते हैं और अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है, तो वो लाइफ सेट समझने लगते है. लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जो नौकरी को बोज समझे हैं और बिजनेस की सोचने लगते हैं. आज हम एक ऐसी ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 2 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.

बिजनेस के लिए छोड़ दी 2 लाख की नौकरी

राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले अजय अजमेरा का बचपन काफी संघर्ष में गुजरा है. उन्हें 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी. हालांकि, काम की तलाश में वो सूरत निकल गए, जहां उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम शुरू किया. उन्होंने 1200 रुपये महीने की सैलरी पर काम किया. हालांकि, करीब 20 साल तक उन्होंने काम किया और काम की बारीकियां अच्छे से समझी. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें 2 लाख रुपये महीने की सैलरी पर काम मिल गया. लेकिन फिर अपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ दी.

फिर 25000 से शुरू किया अपना बिजनेस

साल 2011 में अजय ने फैसला किया कि वो अपना बिजनेस करेंगे. उन्होंने 25000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया. उन्होंने 2011 में अजमेरा फैशन की नींव रखी. हालांकि, उनके लिए शुरुआत आसान नहीं रही और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. हालांकि, अजय ने अपनी कड़ी मेहनत से साड़ियां, कुर्तियां और लहंगे देशभर की दुकानों पर राज करने लगे. हालांकि, साल 2013 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया.

अजय ने यूट्यूब से महिलाओं को घर बैठे अपना काम शुरू करने के लिए जागरूक किया और ताकत दी. आज अजय का बिजनेस सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गया है. वो हर महीने करीब 10 लाख पीस कपड़े तैयार करते हैं और भारत में 50 हजार से ज्यादा व्यापारियों का भरोसा जीत चुके हैं. आज उनका बिजनेस भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई समेत 30 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है.

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

अजमेरा फैशन के बाद अजय ने साल 2023 में अजमेरा ट्रेंड्स नाम से फ्रैंचाइजी मॉडल भी शुरू कर दिया था. अजय की कंपनी अजय अजमेरा का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ पार कर चुका है.

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