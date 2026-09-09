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Business Idea: घर के छोटे से कोने से यह बिजनेस शुरू कर महीने के कमाएं 15 से 20 हजार, महिलाओं के लिए है एकदम परफेक्ट

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Business Idea: घर के छोटे से कोने से यह बिजनेस शुरू कर महीने के कमाएं 15 से 20 हजार, महिलाओं के लिए है एकदम परफेक्ट

अगर आप एक होममेकर हैं और घर से ही कोई ऐसा काम शुरू करना चाहती हैं जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकें तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 02:31 PM IST

Business Idea: घर के छोटे से कोने से यह बिजनेस शुरू कर महीने के कमाएं 15 से 20 हजार, महिलाओं के लिए है एकदम परफेक्ट

महिलाओं के लिए बेस्ट है यह बिजनेस आइडिया. (Image: AI)

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Business Idea for Homemaker: अगर आप एक होममेकर हैं और अपने घर में कंफर्ट के साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं. इस बिजनेस के दम पर आप हर महीने 15 से 20 हजार रुपये आसानी से कमा सकती हैं.  होममेकर भी घर बैठे अपने लिए इनकम का एक सोर्स शुरू कर सकती हैं. घर से करने के लिए टिफिन सर्विस एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस बिजनेस की शुरुआत आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से भी कर सकती हैं.

दिल्ली-बेंगलुरू जैसे बड़े शहरों में वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स के साथ-साथ ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, जो अकेले रहते हैं. घर के खाने की क्या अहमियत है कोई इनसे पूछे. हर दिन उन्हें ऐसे खाने की तलाश रहती है जो बिलकुल घर जैसा स्वाद दे. अब तो छोटे शहरों में भी टिफिन सर्विसेस बढ़िया चल रही हैं. 

कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं टिफिन सर्विस?

इस बिजनेस को आप 5 हजार से लेकर 15,000 रुपये के मामूली से इंवेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको किचन के सामान, पैकेजिंग मैटेरियल और एक डिलिवरी सिस्टम की जरूरत होगी. छोटे स्तर पर अपने काम की शुरुआत करके आप जल्द ही एक बिजनेसवुमेन बन जाएंगी. 

अगर आप हर दिन 15 से 20 टिफिन की सप्लाई भी करती हैं और एक टिफिन का 70 रुपये से 100 रुपये तक चार्ज करती हैं तो हर महीने आप 15 हजार रुपये या उससे भी ज्यादा कमा सकती हैं.

कस्टमर्स को कैसे ढूंढें?

आपको आपके बिजनेस के लिए ग्राहक वॉट्सऐप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए मिल सकते हैं. इसके अलावा आप अपने आसपास के हॉस्टल, ऑफिस को भी एक्सप्लोर कर सकती हैं. जैसे-जैसे आपके खाने की लोकप्रियता बढ़ेगी तो आपके कस्टमर्स भी और बढ़ने लगेंगे. आप ऑनलाइन डिलिवरी ऐप्स पर भी खुद को लिस्ट कर सकती हैं. 

महिलाओं के लिए टिफिन सर्विस बिजनेस क्यों है बेस्ट?

महिलाओं के लिए यह बिजनेस इसलिए बेहतर है क्योंकि वे घर में रहते हुए अपने घर के दूसरे कामों और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ इस बिजनेस को आराम से मैनेज कर सकती हैं. इसके लिए किसी बड़े ऑफिस स्पेस या किसी दुकान की जरूरत नहीं है. यह आपके घर के किचन से भी आसानी से चल सकता है. कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क वाले इस सर्विस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. टिफिन सर्विस उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो घर से ही पैसे कमाना चाहती हैं. 

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