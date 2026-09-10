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Business Idea: सिर्फ 5,000 रुपयों से शुरू करें ये 3 शानदार लो-बजट बिजनेस, हर दिन हजारों में होगी कमाई

आज हम आपको ऐसे 3 लो-बजट बिजनेस का शानदार आइडिया देंगे जो आपको धीरे-धीरे लखपति बना देगा. अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करने का माद्दा रखते हैं तो 5000 रुपये जैसी छोटी रकम के साथ भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 10, 2026, 04:28 PM IST

Business Idea: सिर्फ 5,000 रुपयों से शुरू करें ये 3 शानदार लो-बजट बिजनेस, हर दिन हजारों में होगी कमाई

सिर्फ 5 हजार रुपयों में शुरू कर सकते हैं ये 3 लो बजट बिजनेस. (Image: AI)

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आजकल अधिकतर लोग सिर्फ नौकरी के ही भरोसे नहीं बैठे रहना चाहते. उनके मन में एक छोटा सा ही सही लेकिन खुद का एक बिजनेस शुरू करने का ख्याल हमेशा बना रहता है. लोगों को काम में आजादी चाहिए और वह चाहते हैं कि उनकी कमाई पर बस उनका ही कंट्रोल हो. अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ इसलिए अपने पांव पीछे खींच लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आप गलत हैं. 

अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम है और आप थोड़ी सी भी मेहनत करने का माद्दा रखते हैं तो 5000 रुपये जैसी छोटी रकम के साथ भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही 3 लो-बजट बिजनेस का शानदार आइडिया देंगे जो आपको धीरे-धीरे लखपति बना देगा. 

कार्ड बनाकर कर सकते हैं हर दिन हजारों में कमाई

कार्ड बनाने का काम एक आसान, क्रिएटिव और लो-इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है. आप जन्मदिन, शादी, एनिवर्सिटी और त्योहारों के लिए हैंडमेड कार्ड बना सकते हैं. आप अपने कार्ड्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑर्डर पा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास लोकल गिफ्ट की दुकानों, स्कूल, कॉलेजों और दूसरे छोटे इवेंट में भी इन्हें बेचने का शानदार मौका हो सकता है. अगर आप इसमें ग्राहक का नाम, तस्वीर या कोई खास मैसेज देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है. 

मोतियों की जूलरी बनाने का काम

मोतियों की जूलरी बनाना भी एक शानदार बिजनेस आइडिया हो सकता है. इसे भी लो बजट में आसानी से शुरू किया जा सकता है. मोती, रंग-बिरंगे धागे, तार  और छोटे टूल्स की मदद से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. आप इससे ब्रेसलेट, नेकलेस, ईयररिंग्स और कंगन तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको कम पैसों की जरूरत होगी लेकिन आपकी क्रिएटिविटी शानदार होनी चाहिए. यूनीक डिजाइन आपके मुनाफे को और बढ़ा सकती है. 

अपनी जूलरी को आप आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम या वॉट्सऐप के जरिए बेच सकते हैं. इसके अलावा आप अपने लोकल मार्केट, स्कूलों और कॉलेजों में होने वाले फेस्ट और छोटे मेलों में भी बढ़िया ग्राहक तैयार कर सकते हैं. धीरे-धीरे आप थीम बेस्ट और कस्टमाइज्ड जूलरी से अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. 

मिनी गिफ्ट हैंपर बनाना भी है शानदार आइडिया

मिनी गिफ्ट हैंपर बनाना भी ट्रेडिंग और क्रिएटिव बिजनेस आइडिया है. इसमें आपको चॉकलेट, कैंडी, चाय-कॉफी के पैकेट, पेन, नोटबुक और दूसरे सजावटी सामान को एक छोटे से बॉक्स में रखकर एक गिफ्ट पैक तैयार करना होता है. आप 2000 रुपये में आसानी से इससे जुड़ा सामान जैसे बॉक्स, रैपिंग पेपर और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं. 

कस्टमर पाने के लिए अपने गिफ्ट हैम्पर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के नेटवर्क से अपने ऑर्डर की शुरुआत करें. ऐसे गिफ्ट हैंपर्स की त्योहारों, बर्थडे और ऑफिस में गिफ्टिंग के लिए बढ़िया डिमांड रहती है. लोकल मार्केट या किसी इवेंट में एक स्टॉल लगाकर भी आप बिक्री शुरू कर सकते हैं. ग्राहकों की चॉइस के हिसाब से हैंपर को पर्सनलाइज करके आप अपने ऑर्डर के बढ़िया कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं. इससे आपके बिजनेस को कम समय में जबर्दस्त पहचान भी मिल जाएगी. 
 

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