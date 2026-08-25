खराब होते फल-सब्जियों को देख आया बिजनेस आइडिया, IITian ने बनाया भारत का पहला बैटरी-ऑपरेटेड रेफ्रिजरेटेड ट्रक

सही तापमान न मेंटेन कर पाने की वजह से खराब हो रही फल-सब्जियों को देखकर आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट शैवी मलिक के दिमाग में एक आइडिया आया. शुरुआत में तो उन्हें अपने स्टार्टअप के फंडिंग नहीं मिली लेकिन आज अमूल और मैक्केन जैसे ब्रांड उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानें पूरी कहानी...

भारत में हर साल भारी मात्रा में फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है लेकिन सही कोल्ड चेन नेटवर्क न होने की वजह से इसका बड़ा हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है. खेत से बाजार तक सामान ले जाते समय सबसे बड़ी चुनौती पूरे रास्ते सही तापमान बनाए रखने की होती है. इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए एक आईआईटीएन ने ऐसा ट्रक बनाया है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है.

IIT दिल्ली की बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट शैवी मलिक ने एक ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम तैयार किया है जो ट्रक के इंजन पर निर्भर रहने के बजाय खुद की बैटरी पावर से चलता है. शैवी मलिक चेन्नई की क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप 'योतुह एनर्जी' की को-फाउंडर हैं. उन्होंने इसकी स्थापना साल 2022 में की थी.

इंजीनियरिंग पढ़ाई के दौरान शैवी अपनी संस्थान की फॉर्मूला स्टूडेंट रेसिंग टीम Axlr8r की एसोसिएट कैप्टन थीं. वहीं उनकी मुलाकात विवेक महिंद्राकर और धार्मिक बापोदरा से हुई. इन तीनों युवा इंजीनियरों ने देश की कोल्ड-चेन सप्लाई में हो रही ऊर्जा की भारी बर्बादी और लॉजिस्टिक्स की कमियों को दूर करने का फैसला लिया. तीनों IIT मद्रास के इनक्यूबेशन प्रोग्राम से जुड़े और अपने स्टार्टअप का आधार मजबूत किया.

सामान्य रेफ्रिजरेटेड ट्रकों से कितनी अलग है योतुह एनर्जी की ट्रक?

सामान्य रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में कूलिंग सिस्टम सीधे वाहन के डीजल इंजन से चलता है. ऐसे में अगर ट्रक ट्रैफिक में फंसा हो या लोडिंग-अनलोडिंग के लिए खड़ा हो, तब भी कूलिंग बनाए रखने के लिए इंजन को लगातार चालू रखना पड़ता है. इससे भारी मात्रा में ईंधन की बर्बादी होती है. इस समस्या से निजात पाने के लिए ही योतुह एनर्जी ने लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाला इंडिपेंडेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया है. यह सिस्टम ट्रक का इंजन बंद होने पर भी पूरी क्षमता से कूलिंग बनाए रखता है.

एक बार चार्ज करने पर यह बैटरी 6 से 8 घंटे तक आराम से काम करती है. इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट में 75 प्रतिशत की कमी आती है और हर साल इस वाहन से 3 से 36 टन तक कार्बन इमिशन भी कम होता है. शुरुआत में तो उन्हें किसी बड़े वेंचर से फंडिंग नहीं मिली. ऐसे में फाउंडर्स को अपने परिवार से आर्थिक मदद और सरकारी ग्रांट्स के दम पर अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ा. बाद में उन्होंने सरकारी विभागों और प्रोग्राम की मदद से लगभग 1.53 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई.

कौन से ब्रांड्स कर रहे इस ट्रक का इस्तेमाल?

आज योतुह एनर्जी की टेक्निक प्रोटोटाइप से निकलकर कॉमर्शियल लेवल पर मार्केट में इस्तेमाल हो रही है. अमूल और मैक्केन जैसी दिग्गज कंपनियों इस बैटरी पावर्ड ट्रक का इस्तेमाल कर रही हैं. शैवी मलिक का सफर यहीं खत्म नहीं होगा बल्कि उनके मुताबिक ट्रकों को ठंडा रखना तो सिर्फ एक शुरुआत है. आने वाले दिनों में उनकी कंपनी पूरे देश को टिकाऊ और ऊर्जा को बचाने वाले दूसरे कूलिंग सॉल्यूशन्स भी देगी.