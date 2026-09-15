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Business Idea: रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी कमाई, शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस और हर महीने कमाएं 10-20 हजार

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Business Idea: रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी कमाई, शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस और हर महीने कमाएं 10-20 हजार

अगर आप अपनी रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके हर महीने अपना इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं तो ये 5 आइडिया आपके बहुत काम आने वाले हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 15, 2026, 06:01 PM IST

Business Idea: रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी कमाई, शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस और हर महीने कमाएं 10-20 हजार

रिटायरमेंट के बाद इस आइडिया के साथ पाएं मंथली इनकम. (Image: AI)

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रिटायरमेंट को अक्सर आराम और परिवार के साथ समय बिताने का दौर माना जाता है, लेकिन यह जीवन में कुछ नया शुरू करने का भी अच्छा मौका हो सकता है. जॉब खत्म होने के बाद कई लोग अपनी बचत और पेंशन के साथ कमाई के लिए एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये 5 बिजनेस आइडिया आपके लिए बेहद काम के होने वाले हैं. 

अपने घर को होमस्टे में बदलें

अगर आपके पास अपना घर है और उसमें कुछ खाली कमरे हैं तो होमस्टे आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. पर्यटन या धार्मिक शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अपने एक्स्ट्रा कमरे को किराये पर देने से आय का जरिया बनाया जा सकता है. होमस्टे को सफल बनाने के लिए सिर्फ कमरा देना ही पर्याप्त नहीं है. साफ-सफाई, सुरक्षित माहौल, आरामदायक बिस्तर, साफ बाथरूम, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं और मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार भी आपके बिजनेस को सफल बनाने में अहम साबित होंगे.

अपनी पुरानी विशेषज्ञता से कमाई करें

रिटायरमेंट के बाद जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बिल्कुल नया कारोबार शुरू करे. कई बार नौकरी के दौरान हासिल किया गया अनुभव ही कमाई का सबसे अच्छा साधन बन सकता है. अगर आपने अकाउंटिंग, सेल्स, बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, तकनीक, इंजीनियरिंग, लेखन या किसी दूसरी फील्ड में लंबे समय तक काम किया है, तो उसी क्षेत्र में सलाह या ट्रेनिंग देकर भी आप बढ़िया कमा सकते हैं. 

घर से अचार, मसाले या स्नैक्स का कारोबार शुरू करें

अगर आपको पारंपरिक खाना बनाने का अनुभव है, तो अचार, पापड़, मसाले, नमकीन या दूसरे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट का छोटा कारोबार भी शुरू किया जा सकता है. सीमित प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करके कस्टमर्स की प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करें. अगर डिमांड बढ़ रही है तो फिर पैकेजिंग, ब्रांड नेम और ऑनलाइन सेल पर फोकस करें. 

बागवानी और पौधों से जुड़ा काम भी बन सकता है विकल्प

अगर आपको पौधों और बागवानी का शौक है, तो घर से पौधों की नर्सरी, गमले, मिट्टी के मिश्रण या छोटे किचन गार्डन किट बेचने का काम शुरू किया जा सकता है. इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर कुछ पॉपुलर पौधों से की जा सकती है. आसपास के घरों, अपार्टमेंट सोसाइटी और लोकल कस्टमर को पौधे बेचने के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी ऑर्डर लिए जा सकते हैं. इस काम में वही प्रोडक्ट रखना बेहतर होगा जिसकी लोकल लेवल पर मांग हो और आपके लिए देखभाल की सुविधा हो.

हैंडमेड और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बेचें

अगर आपको पेंटिंग, सिलाई, लकड़ी का काम, सजावटी सामान बनाना, मोमबत्ती बनाना या कस्टम गिफ्ट तैयार करने का शौक है, तो रिटायरमेंट के बद इसे छोटे कारोबार में बदला जा सकता है. हाथ से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री स्थानीय प्रदर्शनियों, मेलों, सोसाइटी या आसपास के बाजारों से शुरू की जा सकती है. इसके साथ वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके सीधे ग्राहकों तक भी पहुंच बनाई जा सकती है.
 

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