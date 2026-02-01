FacebookTwitterYoutubeInstagram
जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री | लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, 2026-27 का बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री, विकास दर बढ़ने से गरीबी नियंत्रित-वित्त मंत्री, कर्तव्य भवन में बना पहला बजट-वित्त मंत्री, 2025 में 350 से ज्यादा सुधार-वित्त मंत्री

Homeबिजनेस

बिजनेस

Budget 2026: कभी शाम 5 बजे तो कभी शनिवार को, जानें भारतीय बजट के समय और तारीख बदलने का सच

आज संसद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 के लिए यूनियन बजट पेश करने जा रही है. लेकिन क्या आप जानते है कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जब भारत का बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था. आइए जानते है कि फिर कैसे बदली ये परंपरा?

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 10:48 AM IST

Union budget 2026

आज भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण देश के लिए 9 वीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार  और एग्रीकल्चर क्षेत्र में बड़े एलानों का इंतजार है. बजट आज सुबह यानी की 1 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन एक समय हुआ करता था जब भारत का बजट शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन आज यह परंपरा बदल चुकी है. आखिर क्यों बजट शाम को पेश होता था और वह क्या कारण थे जिसने भारत को अपनी 70 साल पुरानी परंपरा बदलने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते है.

ब्रिटिश हुकूमत से है इस नियम का कनेक्शन

बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत और आजादी के बाद तक भारत में कई दशकों तक बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था. दरअसल इसका कनेक्शन ब्रिटिश काल से है. यहां पर गौर करना होगा कि ब्रिटिश संसद (लंदन) और भारतीय संसद के समय में 5:30 घंटे का अंतर है. जब भारत में शाम के 5 बजते थे, तब लंदन में सुबह के 11:30 बज रहे होते थे. अब भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश अधिकारी चाहते थे कि जब भारत में बजट पेश हो तो लंदन के व्यापारी और राजनेता इसे बड़ी आसानी से सुन सके और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा महसूस न हो. 

1999 तक चलती रही अंग्रेजों की परंपरा

ये परंपरा लगातार 1999 तक चली आई. इस परंपरा को खत्म करने का श्रेय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार को जाता है. 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे तय किया. इसके पीछे तर्क था कि बजट शाम को पेश होने से रात भर बाजार और मीडिया में केवल अटकलें चलती थीं और विस्तृत विश्लेषण के लिए समय नहीं मिल पाता था.  

2017 में हुआ था बड़ा बदलाव

सुबह जब 11 बजे बजट पेश होगा इस पर चर्चा करने और डेटा विश्लेषण के लिए पूरा दिन मिलेगा. इनता ही नहीं इस परंपरा में 2017 में एक और बड़ा बदलाव आया था. इस समय बजट का समय ही नहीं बल्कि बजट की तारीख भी बदली गई थी. 2017 तक बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 1 फरवरी कर दिया. 

2025 में शनिवार को पेश किया गया था बजट

इसका उद्देश्य 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले सभी विधायी कार्यों और बजटीय आवंटन को पूरा करना था. साथ ही, इसी साल 92 साल पुराने रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया गया. बता दें कि निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में साल 2025 का बजट शनिवार को पेश किया गया था. इसी तरह, अरुण जेटली के कार्यकाल में भी 2015 का बजट 28 फरवरी 2015 को शनिवार को ही पेश हुआ था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

