Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

बिजनेस

Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

1 फरवरी 2026 को भारत सरकार अपना आगामी यूनियन बजट 2026-27 पेश करने जा रही है. जानकारों के अनुआर इस बजट में रेलवे के लिए आवंटन में बढ़ोतरी हो सकती है. आइए जातने है कि इस बार में बजट में क्या हो सकता है खास?

सुमित तिवारी

Updated : Jan 31, 2026, 12:42 PM IST

Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

Indian Railways Budget

भारत सरकार कल यानी कि 1 फरवरी 2026 को अपना आगामी यूनियन बजट 2026-27 पेश करने जा रही है. ये बजट रेलवे के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो सकता है. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल को लगातार ज्यादा आवंटन मिले हैं, जिससे इस विभाग ने विकास के मामले में नई रफ्तार पकड़ी हैं. इस बार भी माना जा रहा है कि रेलवे के लिए आवंटन में बढ़ोतरी मिल सकती हैं.  विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेलवे के लिए कुल प्रावधान ₹2.65 लाख करोड़ से ₹2.8 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो पिछले बजट (2025-26 में करीब ₹2.65 लाख करोड़) से 8% तक की बढ़ोतरी दर्शाता है. 

 मेक इन इंडिया जैसी सुविधाओं पर दिया जा सकता है ध्यान

बता दें कि इस बार के बजट में साल 2047 में विकसित भारत के विजन के झलक देखने को मिल सकती है. इस वजट में सुरक्षा, झमता विस्तार, मेक इन इंडिया और आधुनिकीकरण जैसी सुविधाओं पर जोर रह सकता है.  अगर रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में कई चीजे ऐसी हो सकती है जो कि आने वाले समय में इस सेक्टर की ग्रोथ में मददगार साबित होगी.

क्या हैं उम्मीदें और घोषणाएं?

1. नए बजट में स्वदेशी एंटी-कॉलिजन सिस्टम कवच (कवच 4.0–5.0) को बड़े पैमाने पर विस्तार करने लिए भारी फंडिंग की उम्मीद है.  ऐसा माना जा रहा है यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए देश सबसे व्यस्त रूट्स पर इसका तेजी से विस्तार किया जाएगा. 

2. ऐसी उम्मीद है कि लंबी रेल यात्रा को आरामदायक और ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए आने वाले दिनों में 20 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो सकती हैं. 

3. स्टेशनों के अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम में AI का इस्तेमाल, स्मार्ट मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस रहेगा

4. सीनियर सिटीजन छूट की बहाली: कोविड के बाद 2020 से निलंबित सीनियर सिटीजन कंसेशन (मेल/एक्सप्रेस में 40-50%) को बहाल करने की जोरदार मांग है. बजट में इसकी घोषणा से लाखों बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिल सकती है.

5. अगर इस बजट में हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों के पायलट प्रोजेक्ट्स को कमर्शियल स्केल पर ले जाने के लिए नीतिगत समर्थन और फंडिंग मिलती है तो ये रेलवे के सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा.

