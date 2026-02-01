FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

ये बजट के नाम पर कूड़ा है- ममता बनर्जी | ये बजट हर वर्ग के खिलाफ है- ममता, बंगाल को कुछ नहीं मिला- ममता बनर्जी | हर वर्ग को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट- अमित शाह, लोक-कल्याणकारी बजट के लिए PM का धन्यवाद- योगी | PM मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना संकल्प-PM, बजट में छोटे शहरों पर ध्यान दिया गया-PM, बजट हमारे विजन को साकार करता है- PM

बिजनेस

बिजनेस

बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

देश को सेमीकंडक्‍टर सेक्‍टर में आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 01:12 PM IST

बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

Budget 2026

देश को सेमीकंडक्‍टर सेक्‍टर में आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है. इनता है नहीं इसके साथसेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की शुरूआत हो गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. इसके जरिए कोशिश इंडस्ट्री के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग सेक्टर को आने बढ़ाना है.

सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने किया झमताओं का विस्तार

बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है. इसी आधार पर सरकार उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 की शुरुआत करेगी. भारत के सेमीकंडक्टर विकास की गति का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम काे परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया है."

अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान रहेगा

उन्होंने आगे कहा, “हम प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के विकास के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे. अप्रैल 2025 में 22,999 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (आईएसएम) को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं.”

लघु एवं मध्यम उद्यम विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक समर्पित कोष की शुरुआत का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में रोजगार सृजित करना और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन देना है. श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख घटकों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्तावित किया गया है. 

पहला घटक 

नेशनल फाइबर स्कीम है, जिसका लक्ष्य रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर्स के साथ-साथ मानव निर्मित और नए औद्योगिक युग के फाइबर्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है.

दूसरा घटक

वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करके पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण करना है.

तीसरा घटक 

राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम (एनएचएचपी) है, जिसे बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करते हुए मौजूदा योजनाओं को एकीकृत और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.

आईएएनएस इनपुट के साथ

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

