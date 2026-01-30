Budget 2026: बजट में पड़ोसी देशों के लिए भी भारत खोलता है अपना खजाना, पिछले साल इस देश को मिले थे 2,150 करोड़ रुपये

Budget 2026: भारत अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसी देशों के लिए आवंटित करता है. बजट 2025 में भारत सरकार ने इस सहायता राशि में बढ़ोतरी की थी. इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि यह राशि कितनी होती है और किन-किन देशों को दी जाती है.

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट को लेकर देश के हर वर्ग की नजरें टिकी हैं. घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ यह बजट भारत की विदेश नीति की दिशा भी तय करता है. हर साल की तरह इस बार भी यह देखना अहम होगा कि भारत अपने पड़ोसी और मित्र देशों को कितनी आर्थिक मदद देता है. बीते बजट में ‘पड़ोसी पहले’ नीति को खास महत्व दिया गया था.

भूटान सबसे ऊपर रहा

गौरतलब है कि, बजट 2025 में भारत सरकार ने विदेशों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की थी. विदेश मंत्रालय को कुल 20,516 करोड़ रुपये का आवंटन मिला था, जिसमें से 5,483 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के लिए रखे गए थे. इस रकम का बड़ा हिस्सा भारत के पड़ोसी देशों के लिए तय किया गया, ताकि बुनियादी ढांचे, विकास परियोजनाओं और मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके. भारत की सहायता सूची में भूटान सबसे ऊपर रहा. उसे 2,150 करोड़ रुपये दिए गए थे. यह राशि मुख्य रूप से जलविद्युत परियोजनाओं, सड़कों और आर्थिक सहयोग के लिए इस्तेमाल की गई. बताते चलें, भूटान लंबे समय से भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है.

दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत के तौर पर देखा गया

मालदीव के लिए सहायता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई. पहले जहां 400 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं 2025 के बजट में इसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया था. यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत के तौर पर देखा गया, खासकर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर. वहीं, अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती की गई. उसे 200 करोड़ रुपये के बजाय 100 करोड़ रुपये मिले थे. भारत ने वहां अपनी भूमिका मानवीय सहायता तक सीमित रखी, जिसमें खाद्यान्न और दवाइयों जैसी मदद शामिल है.

यह भी पढ़ें: Budget 2026: कैसे बनता है देश का बजट? जानिए महीनों चलने वाली उस प्रक्रिया की पूरी कहानी

बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसी देशों के लिए आवंटित करता है

म्यांमार को मिलने वाली सहायता 250 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दी गई थी. यह राशि वहां बुनियादी ढांचे और मानवीय जरूरतों के लिए दिया गया था. नेपाल को 700 करोड़ रुपये की स्थिर सहायता मिली, जबकि श्रीलंका के लिए रकम 245 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई. वहीं, बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये मिले थे. पड़ोसी देशों के अलावा, भारत ने अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के लिए भी सहायता बढ़ाई. अफ्रीका को 225 करोड़ और लैटिन अमेरिका को 60 करोड़ रुपये दिए गए. ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान बरकरार रखा गया था. कुल मिलाकर भारत अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसी देशों के लिए आवंटित करता है. इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि यह राशि कितनी होती है और किन-किन देशों को दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से