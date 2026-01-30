Budget 2026: कैसे बनता है देश का बजट? जानिए महीनों चलने वाली उस प्रक्रिया की पूरी कहानी

Budget 2026: देश का बजट महज एक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी, गोपनीयता और विशेषज्ञों की राय का नतीजा होता है. आइए जानते हैं अगस्त से फरवरी तक बजट बनने की पूरी प्रक्रिया.

Budget 2026: हर साल जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं, उस दौरान देश की करोड़ों निगाहें उस भाषण पर टिकी होती हैं. क्या टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा? महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, सरकार किन क्षेत्रों पर ज्यादा खर्च करेगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब उस बजट भाषण में छिपे होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, देश का बजट कोई एक दिन में बनने वाला दस्तावेज नहीं है. इसके पीछे महीनों की तैयारी, कई सारे बैठकों का दौर और बेहद गोपनीयता की एक लंबी प्रक्रिया होती है. चलिए आज जानते हैं, आखिर देश का बजट कैसे तैयार होता है?

बजट की तैयारी कब शुरू होती है?

दरअसल, केंद्रीय बजट की तैयारी आम तौर पर अगस्त-सितंबर महीने से शुरू हो जाती है. इस दुरण वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सर्कुलर भेजता है. इसमें उनसे अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी जरूरतें और खर्च का अनुमान देने को कहा जाता है. कौन सा मंत्रालय कितना खर्च करना चाहता है, किस योजना के लिए कितने फंड की जरूरत है. इन सभी जानकारियों का पहला खाका यहीं से बनना शुरू होता है.

वित्त मंत्रालय की कोर टीम के पास होती है जिम्मेदारी

बजट बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह वित्त मंत्रालय की कोर टीम के पास होती है. इस टीम में वित्त मंत्री के साथ वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव अहम भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा नीति आयोग, रिजर्व बैंक से जुड़े आंकड़े, और अलग-अलग मंत्रालयों के विशेषज्ञ भी अपनी रिपोर्ट और अनुमान देते हैं. इन सभी इनपुट के आधार पर सरकार यह तय करती है कि देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्च और कमाई का संतुलन कैसे बनाया जाए.

गौरतलब है कि, इस दौरान सरकार सिर्फ अधिकारियों की राय तक सीमित नहीं रहती. बजट प्रक्रिया में आम लोगों और अलग-अलग वर्गों की आवाज भी शामिल होती है. उद्योग जगत के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के लोग, ट्रेड यूनियन, अर्थशास्त्री और स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञ अपनी-अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। बड़े उद्योग चैंबर्स जैसे CII और FICCI भी सरकार को बताते हैं कि वे बजट से क्या उम्मीद रखते हैं. जिसके बाद, सरकार इन सभी सुझावों की समीक्षा करती है, हालांकि, आपको बता दें हर सुझाव को बजट में शामिल करना जरूरी नहीं होता. जैसे-जैसे जनवरी नजदीक आती है, आमतौर पर बजट की रूपरेखा लगभग तैयार हो जाती है. इसके बाद वित्त मंत्री बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी प्रधानमंत्री को देती हैं. प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद बजट को अंतिम रूप दिया जाता है. यहीं से बजट की गोपनीयता और सख्त हो जाती है.

वित्त मंत्रालय में निभाई जाती है हलवा सेरेमनी की रस्म

अलग-अलग देशों में बजट से जुड़ी परंपरा है. भारत में बजट से जुड़ी सबसे चर्चित परंपरा है हलवा सेरेमनी. दरअसल, बजट की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में यह रस्म निभाई जाती है. इसके बाद बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां वे बजट पेश होने तक रहते हैं. इस दौरान उनके मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाती है, ताकि बजट से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जा सके. यह व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि बजट से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी भी बाजार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है.

देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला सबसे अहम दस्तावेज

बजट का सबसे अहम और गोपनीय दस्तावेज होता है ब्लू शीट. इसमें बजट के मुख्य आंकड़े, टैक्स से जुड़ी जानकारी और खर्च का पूरा विवरण होता है. इस दस्तावेज को वित्त मंत्रालय से बाहर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं होती. रिपोर्ट्स की माने तो, यहां तक कि वित्त मंत्री भी इसे एक तय प्रक्रिया और समय के तहत ही देख सकती हैं. आमतौर पर केंद्रीय बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाता है। पहले यह बजट फरवरी के आखिरी दिन आता था, लेकिन 2017 से इसकी तारीख बदल दी गई. इसका मकसद यह था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक काम पूरे किए जा सकें. कुल मिलाकर, बजट सिर्फ सरकार के खर्च और कमाई का हिसाब नहीं है. यह तय करता है कि आपकी आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी या महंगी, और सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ध्यान देगी. यही वजह है कि बजट को देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है.

