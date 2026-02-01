Gold Silver Price Crash: क्यों एक झटके में क्रैश कर गया सोने चांदी का मार्केट, एक्सपर्ट्स से जानें इसकी वजह और फ्यूचर का हाल

सोने और चांदी में के टॉप रिकॉर्ड के बाद भारी गिरावट दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स ने चांदी और सोने के नीचे गिरने की अलग अलग वजहें बताई हैं. आइए जानते हैं सोने चांदी में बड़ी गिरावट की वजह क्या है.

1 फरवरी की शुरुआत और बजट पेश होने के कुछ ही मिनटों में सोने और चांदी की मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गई, जिस तरह से सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचे थे. उतनी ही तेजी से सोने और चांदी में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. भारी गिरावट के बाद सोने के दाम 1,38,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,65,600 रुपये प्रति किलोग्राम ग्राम पर पहुंच गई है. पिछले एक हफ्ते में चांदी का भाव 1,34,400 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गया है. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. वहीं लोग अचानक से सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी के बाद आई गिरावट की वजह जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं क्यों धड़ाम से गिरे सोने चांदी के दाम...

यह भी चांदी में गिरावट की वजह

मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो चांदी हमेशा से एक 'हाई-बीटा' कमोडिटी रही है. इसमें उतार चढ़ाव तेजी से होते हैं. लोग इसमें तेजी से निवेश करते हैं, लेकिन निवेश का दूसरा मौका मिलते ही इससे निकल जाते हैं. वहीं यही वजह है कि निवेशकों ने चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आज भारी मुनाफावसूली की है. वहीं चांदी गिरने की एक वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेडरल रिजर्व के नये चेयरमैन के नाम का ऐलान करना भी है. इसका प्रभाव डॉलर पर पड़ा. डॉलर के मजबूती में आते ही सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ जाती है.

चांदी के तेजी से बढ़ने के बाद जरूर आती है गिरावट

रिपोर्ट्स की मानें सोने चांदी का रेश्यो में गिरना तय माना जाता है. यह रेश्यो 80:1 कर होता है, लेकिन अब यह गिरकर 46:1 पर आ गया है. इसकी चांदी सोने के मुकाबले इतनी महंगी हुई है कि उसके बाद उसमें गिरावट आना तय था. ऐसी ही एक गिरावट 2011 में भी आई थी. इसे रिकवर करने में 9 साल लगे थे. ऐसे में निवेशक बबल के फूटते ही निकल जाते हैं. रिपोर्ट की मानें तो अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो गिरता हुआ रुपया भी आपके निवेश को डूबने से नहीं बचा पाएगा.

टॉप हाई पर पहुंच गये थे सोने चांदी

पिछले हफ्ते ही सोने और चांदी ने टॉप हाई रिकॉर्ड बनाया था, जहां 4 लाख 20 रुपये प्रतिकिलोग्राम पर पहुंच गई तो सोने का भाव 1 लाख 83 हजार प्रतिग्राम पर पहुंच गया था, लेकिन इनके टॉप पर जाते ही मुनाफा कमाकर निवेशक निकल गये, जिसके चलते बजट पेश होने से पहले ही चांदी और सोना धड़ाम से नीचे आ गये. सोने करीब 1,38,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,65,600 प्रति​ किलोग्राम के आसपास पहुंच गई है. अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मार्केट में कीमत जांच लें.

