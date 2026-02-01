FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gold Silver Price: बजट के दिन सोने चांदी में आई भारी गिरावट, गोल्ड 13000 तो चांदी इससे भी डबल लुढ़की

देश के बजट पेशी वाले दिन सोने और चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई. पिछले कुछ दिनों से रफ्तार से भाग रहे सोने और चांदी के भाव धड़ाम से नीचे गिरे हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Feb 01, 2026, 11:54 AM IST

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की तेजी बजट पेशी के दिन औंधे मुंह गिर गई. घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में रविवार को जोरदार गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में रविवार को गोल्ड 1,45,164 रुपये 10 ग्राम पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,49,653 रुपये पर ट्रेड के साथ बंद हो गया. 

सोने में आई हजारों रुपये की गिरावट

बजट पेशी वाले दिन यानी 1 फरवरी 2026 को सुबह एमसीएक्स पर सोना 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,40,000 रुपये ट्रेड कर रहा था, जो पिछले की बंद कीमत से करीब 9600 रुपये नीचे था. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,46,800 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. सोने के दामों में 13000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. 

चांदी के दामों में भी भारी गिरावट

वहीं एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी सिल्वर 2,65,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. यह पिछले दिन की बंद कीमत से करीब 26200 रुपये की गिरावट में दिखता है. वहीं एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,84,826 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आपके शहर में क्या हैं सोने चांदी के दाम...

महानगरों में यह है सोने के दाम

बजट के दिन सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसमें दिल्ली में सोना प्रति 10 ग्राम के भाव 24 कैरेट के 1,60,730 रुपये, 22 कैरेट के 1,47,350 रुपये, 18 कैरेट के 1,20,590 रुपये हैं. वहीं मुंबई की बात करें तो यहां प्रति 10 सोने के दाम 24 कैरेट के 1,60,580 रुपये,22 कैरेट के 1,47,200 रुपये, 18 कैरेट के 1,20,440 रुपये हैं. चेन्नई में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के 1,62,550 रुपये, 22 कैरेट के 1,49,000 रुपये और 18 कैरेट के 1,28,000 रुपये हैं. वहीं कोलकाता में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के 1,60,580 रुपये, 22 कैरेट के 1,47,200 रुपये और 18 कैरेट के 1,20,440 रुपये हैं. अगर आप सोने चांदी का खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपने शहर में इसका भाव जरूर जान लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

