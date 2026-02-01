FacebookTwitterYoutubeInstagram
बजट में किसी के लिए कुछ नहीं- इमरान मसूद, शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद मामूली रिकवरी

बिजनेस

Budget 2026: आम आदमी से इंडस्ट्री तक, 1 क्लिक में जानिए इस बजट में किस सेक्टर को क्या-क्या मिला

Budget 2026 में सरकार ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि, MSME और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है. भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में यह बजट एक अहम कदम माना जा रहा है.

राजा राम

Updated : Feb 01, 2026, 03:07 PM IST

Budget 2026: आम आदमी से इंडस्ट्री तक, 1 क्लिक में जानिए इस बजट में किस सेक्टर को क्या-क्या मिला

बजट में किस सेक्टर को क्या-क्या मिला
 

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार नौवीं बार बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि सरकार का फोकस विकास, रोजगार और स्थिर अर्थव्यवस्था पर है. बजट 2026 में आम आदमी, किसान, युवा, महिलाएं, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं. राजकोषीय घाटे को काबू में रखने, निवेश बढ़ाने और भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में यह बजट एक अहम कदम माना जा रहा है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य विकास को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है. उन्होंने कहा कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा  (Fiscal Deficit) 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है. सरकार का मानना है कि ज्यादा निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. 

आम आदमी को क्या राहत मिली

इस बजट में सीधे तौर पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी छूट का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे करदाताओं को सुविधा मिलेगी. विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी राहत दी गई है. विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे टूर पैकेज सस्ते होंगे. 

स्वास्थ्य और दवाओं पर फोकस

बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को अहम जगह दी गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त किया गया है, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी. मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने उत्तर भारत के लिए NIMHANS 2.0 स्थापित करने का ऐलान किया है. इसके अलावा तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे और आयुष फार्मेसियों को अपग्रेड किया जाएगा. सरकार राज्यों के सहयोग से पांच मेडिकल टूरिज्म हब भी विकसित करेगी. 

किसान, ग्रामीण और पशुपालन सेक्टर

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है. छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है. मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा. तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन को मजबूत करने की योजना है. पशुपालन सेक्टर में लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा मिलेगा और ‘पुशधन’ उद्यमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे, ताकि इन उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल सके. अखरोट और बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी अलग योजना की घोषणा की गई है. 

एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारत-VISTAAR नाम का एक बहुभाषी एआई टूल शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी. टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का ऐलान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे डेटा और डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा. 

युवा, शिक्षा और रोजगार

युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए सेवा क्षेत्र पर खास जोर दिया गया है. शिक्षा से रोजगार और उद्यम को जोड़ने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी. लक्ष्य है कि 2047 तक सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचे. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है. दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए भी विशेष योजनाएं लाई जाएंगी. 

MSME और इंडस्ट्री को बढ़ावा

MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, ताकि भविष्य के उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके. केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, नए इकोनॉमिक जोन विकसित होंगे और जीएसटी को और सरल बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. कंटेनर विनिर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर

बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसका मकसद भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है. 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है. आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा. रियल एस्टेट में परिसंपत्तियों की रिसाइक्लिंग के लिए समर्पित REITs को बढ़ावा दिया जाएगा. रेलवे सेक्टर में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिनसे बड़े शहरों के बीच सफर आसान और तेज होगा. इसके साथ ही 22 नए जलमार्ग और तीन डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा हुई है. 

पर्यटन, संस्कृति और खेल

रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन सेक्टर पर जोर दिया गया है. अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे. पांच पूर्वोत्तर राज्यों में नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे. 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की योजना है. खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल और खिलाड़ियों के विकास पर काम किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताए सरकार के तीन कर्तव्य, जानें क्या हैं वो?

सरकार का संदेश

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच विकास पर फोकस रखना जरूरी है. निवेश बढ़ाना, निर्यात को मजबूत करना और एआई जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल सरकार की प्राथमिकता है. उनका कहना है कि यह बजट ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे. 

