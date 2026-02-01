FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

बिजनेस

Budget 2026: विदेश में रहने वाले भारतीयों की बल्ले-बल्ले... अब 5 नहीं 10 प्रतिशत कर सकेंगे निवेश...

विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है. अब भारतीय एनआरआई देश में 5 की जगह 10 प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे. 

नितिन शर्मा

Updated : Feb 01, 2026, 01:40 PM IST

Budget 2026: विदेश में रहने वाले भारतीयों की बल्ले-बल्ले... अब 5 नहीं 10 प्रतिशत कर सकेंगे निवेश...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया है. इस बजट में 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है. सरकार ने भारतीय एनआरआई के लिए निवेश नियमों में बदलाव किया है. विदेश में बैठकर अपने देश भारत में निवेश करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह कदम बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. 

अब 5 की जगह 10 प्रतिशत तक कर सकेंगे निवेश

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एनआरआई किसी भी भारतीय कंपनी में 10 प्रतिशत का निवेश कर सकता है. इससे पहले निवेश की यह अनुमति 5 प्रतिशत थी, जिसको सरकार ने सीधा डबल कर दिया है. वहीं निवेशकों की कुल सीमा में बढ़ोतरी की गई है. इसके अनुसार एक कंपनी में कुल निवेश 10 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत तक हो गया है. 

जानें क्या है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम

एनआरआई भारत में यह निवेश पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम (PIS) के तहत कर सकते हैं, जो विदेशी निवासियों के लिए भारतीय इक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश को आसान बनाते हैं. सरकार के इस कदम उद्देश्य भातर के पूंजी बार को ज्यादा सुलभ बनाने से लेकर लिक्विडिटी बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत में दीर्घावधि के निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाया जा रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

