Budget 2026: अमेरिकी दबाव के बीच चाबहार पोर्ट लगा झटका? बजट में फंडिंग पर लगी रोक

Budget 2026: अमेरिका-ईरान तनाव और प्रतिबंधों के बीच भारत ने केंद्रीय बजट 2026 में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया है.

Budget 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति और ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत के बजट में भी साफ दिखने लगा है. दरअसल, केंद्रीय बजट 2026 में भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है. यह पहला मौका है जब कई वर्षों से लगातार बजट में जगह पाने वाली इस परियोजना को नजरअंदाज किया गया है. यह कदम ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की ओर से भारत को दी गई अस्थायी छूट भी जल्द खत्म होने वाली है.

हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का आवंटन

भारत और ईरान के बीच सहयोग से विकसित हो रही चाबहार बंदरगाह परियोजना को इस बार के केंद्रीय बजट में कोई आर्थिक समर्थन नहीं मिला है. बीते वर्षों में भारत इस परियोजना के लिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का आवंटन करता रहा है. ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित यह बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार नीति का अहम हिस्सा माना जाता रहा है. सूत्रों के अनुसार, अमेरिका द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ और सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद भारत ने इस परियोजना से जुड़े विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया था. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, हालांकि चाबहार परियोजना को लेकर भारत को छह महीने की अस्थायी छूट दी गई थी. यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त हो रही है.

क्या है इसके मायने?

गौरतलब है कि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है और बातचीत जारी है. बावजूद इसके, बजट में फंड नहीं दिए जाने से यह संकेत मिल रहे हैं कि भारत फिलहाल किसी बड़े जोखिम से बचना चाहता है. चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान न केवल द्विपक्षीय व्यापार के लिए, बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के एक अहम केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं. यह कॉरिडोर भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

दरअसल, रणनीतिक रूप से चाबहार भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता देता है. हालांकि, मौजूदा वैश्विक राजनीतिक हालात और अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने फिलहाल बजटीय स्तर पर सावधानी बरतने का रास्ता चुना है.

