FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

IND vs PAK Live: भारत हारकर भी सेमीफाइनल में करेगा क्वालिफाई, वरना पाकिस्तान को इतने ओवर में चेज करना होगा टारगेट

Budget 2026: अमेरिकी दबाव के बीच चाबहार पोर्ट लगा झटका? बजट में फंडिंग पर लगी रोक

अमेरिकी दबाव के बीच चाबहार पोर्ट लगा झटका? बजट में फंडिंग पर लगी रोक

Budget 2026: जानें क्या है  Infrastructure Risk Guarantee Fund, किसे होगा फायदा?

Budget 2026: जानें क्या है Infrastructure Risk Guarantee Fund, किसे होगा फायदा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  

Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना

Homeबिजनेस

बिजनेस

Budget 2026: अमेरिकी दबाव के बीच चाबहार पोर्ट लगा झटका? बजट में फंडिंग पर लगी रोक

Budget 2026: अमेरिका-ईरान तनाव और प्रतिबंधों के बीच भारत ने केंद्रीय बजट 2026 में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 01, 2026, 06:12 PM IST

Budget 2026: अमेरिकी दबाव के बीच चाबहार पोर्ट लगा झटका? बजट में फंडिंग पर लगी रोक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Budget 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति और ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत के बजट में भी साफ दिखने लगा है. दरअसल, केंद्रीय बजट 2026 में भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है. यह पहला मौका है जब कई वर्षों से लगातार बजट में जगह पाने वाली इस परियोजना को नजरअंदाज किया गया है. यह कदम ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की ओर से भारत को दी गई अस्थायी छूट भी जल्द खत्म होने वाली है.

हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का आवंटन 

भारत और ईरान के बीच सहयोग से विकसित हो रही चाबहार बंदरगाह परियोजना को इस बार के केंद्रीय बजट में कोई आर्थिक समर्थन नहीं मिला है. बीते वर्षों में भारत इस परियोजना के लिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का आवंटन करता रहा है. ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित यह बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार नीति का अहम हिस्सा माना जाता रहा है. सूत्रों के अनुसार, अमेरिका द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ और सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद भारत ने इस परियोजना से जुड़े विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया था. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, हालांकि चाबहार परियोजना को लेकर भारत को छह महीने की अस्थायी छूट दी गई थी. यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त हो रही है. 

क्या है इसके मायने?

गौरतलब है कि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है और बातचीत जारी है. बावजूद इसके, बजट में फंड नहीं दिए जाने से यह संकेत मिल रहे हैं कि भारत फिलहाल किसी बड़े जोखिम से बचना चाहता है. चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान न केवल द्विपक्षीय व्यापार के लिए, बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के एक अहम केंद्र के रूप में भी विकसित कर रहे हैं. यह कॉरिडोर भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: जानें क्या है  Infrastructure Risk Guarantee Fund, किसे होगा फायदा?

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

दरअसल, रणनीतिक रूप से चाबहार भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता देता है. हालांकि, मौजूदा वैश्विक राजनीतिक हालात और अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने फिलहाल बजटीय स्तर पर सावधानी बरतने का रास्ता चुना है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
किस शहर को कहते हैं भारत का सैन-फ्रांसिस्को? जानें क्यों अमेरिकन सिटी से होती है इसकी तुलना
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त 
Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
MORE
Advertisement